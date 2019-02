MAGISTRADOS, DAN PENA

Ni siquiera se ocupa conocer de leyes, solo es sentido común, y éste indica que los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia no tienen facultades para suspender a un integrante, como han sido los casos de los Magistrados, Marmolejo y Pedro Antonio Enriquez Soto.

Se les acusó de violaciones a la Ley, y eso fue suficiente para que por consigna los dieran de baja del Poder Judicial; no les dieron oportunidad de defenderse, fueron señalados y juzgados con actitud prepotente, pero arropada con actitudes legaloides.

De seguir con esta irregular acción, en lo sucesivo cualquier queja de cualquier ciudadano en contra de cualquier Magistrado será motivo suficiente para aplicarle la guillotina.

Se entiende pues, que lo que han hecho en contra de Marmolejo y Enriquez Soto, es solo y meramente un acto abusivo, por consigna, y claro, la mano que mece la cuna es el Gobernador, Toño Junior.

Seguramente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que finalmente decidirá la suerte de este proceso amañado, abusivo. Serán las autoridades federales las que tendrán que poner en su lugar, primero a la Fiscalía del Estado y después a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Si no lo cree, al tiempo.

ERROR QUE DEBE CORREGIRSE

Tema de moda en el país es la decisión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el que sean los abuelitos quienes se encarguen de cuidar a los nietos, y ya hasta un salario les está ofreciendo -800 pesos mensuales-.

Y esto ha generado la molestia, la inconformidad, el reclamo de las madres de familia que manda a sus hijos a las estancias infantiles, lugar en donde además de cuidarlos, les enseñan, les hacen convivir con otros niños de su edad.

Aquí, en la capital nayarita esta mañana cientos de Maestros y trabajadores de las 239 estancias infantiles llevaron a cabo una marcha que inició en la Loma de Tepic y concluyó con un plantón frente al Congreso del Estado.

Ahí, las expresiones de inconformidad se multiplicaron, y a coro gritaban consignas en contra de la decisión del mandatario federal, López O. Pero no solo fueron de los manifestantes sino también de los Diputados locales de todos los partidos políticos.

Lo que viene será de pronósticos reservados, pero, seguramente mal le irá al Presidente de todos los mexicanos, y es que, la decisión de que sean los abuelos los que cuiden a los nietos, es una mera y pura soberana mamada. Esto último por decirlo de la manera más decente posible.

COTIDIANAS

Los Presidentes Municipales, los veinte de Nayarit viven momentos de angustia y desesperación, y tienen un motivo, una razón: no tienen ni para pagar la nómina y las incontables prestaciones a favor de los trabajadores sindicalizados. Pero lo peor de esto es que no reclaman, no alzan la voz. Están esperando que el gobierno de la Cuarta Transformación se le ablande el corazón, y les suelten los pesos y los centavos, pero esto último se ve en Chino…BROCHE POLÍTICO: Una pregunta, ¿existe en Nayarit autonomía en los poderes del Estado?