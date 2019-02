DEFENDER LO INDEFENDIBLE

Un error el tratar a las estancias infantiles, a sus dueños como viles delincuentes; como espacios en donde se cometían robos del dinero público.

Ese ha sido el pretexto del gobierno de la Cuarta Transformación para prácticamente acabar con este programa de gobierno que beneficiaba a más de 300 mil niños hijos de madres solteras o trabajadoras.

En ningún momento se ha reconocido que en esas estancias infantiles, hombres y mujeres profesionistas daban atención, cuidado y educación a los niños.

Y más absurdo, repartir dinero público a los abuelos, tías o vecinos para que cuiden a los hijos.

Se hace necesario que el Presidente López Obrador haga a un lado su postura absurda sobre este tema, que remiende este error garrafal. Con las madres que trabajan y los niños no se juega.

Aquí también, lo reprobable es la defensa a ultranza que algunos fanáticos lopezobradoristas hacen de esta acción que agrede a quienes no pueden defenderse: los cientos de miles de niños.

SE VA UN BUEN HOMBRE

La madrugada de este día dejó este espacio terrenal un buen hombre, un profesionista destacado y reconocido, el abogado y Notario Público, Javier Germán Rodríguez Jiménez.

Se le recuerda en especial cuando fungió como Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, cuando la recibió en un caos, convulsionada por problemas políticos y hasta de acciones criminales.

Ahí impuso su temple, su capacidad para dialogar, para negociar, para poner paz, para sentar las bases de lo que ahora es la Alma Máter.

Germán Rodríguez Magistrado y Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Procurador de Justicia del gobierno estatal, pero sobre todo un hombre íntegro, honrado, de esos de los que casi ya no hay.

Hasta donde se sabe, en estos momentos se está dialogando con su familia para llevar a cabo los justos homenajes, tanto en la Universidad Autónoma de Nayarit como en el Tribunal Superior de Justicia. Que Descanse en Paz Don Germán Rodríguez Jiménez.

COTIDIANAS

Los Regidores y el Síndico del Ayuntamiento de San Blas, dados de baja por la alcaldesa, Candy Yescas, a decir de algunos enterados a punto están de regresar a sus cargos de donde fueron electos en una elección constitucional, y claro a recibir los salarios no cobrados durante muchos meses…¿Sabía usted que en la Distribuidora Conasupo (DICONSA) existen tres gentes que se dicen ser Titulares en Nayarit?. Uno es Oscar Segreste Junior, quien presumiblemente fue designado en el cargo como Gerente por la Dirección General de Diconsa; otro es Gabriel Valdivia, quien tiene como padrino al superdelegado, Manuel Peraza y Nayar Mayorquín, y otro más, del cual no pudieron darme el nombre, pero que es apoyado la Secretaría del Bienestar. De ese tamaño es el desgarriate que se cargan en Nayarit, Manuel y Nayar…BROCHE POLÍTICO: ¿Que no se le toque ni con el pétalo de una rosa?. Nunca jamás, a ningún Presidente.