NAPITO, DE PILLO A SANTO

Napoleón Gómez Urrutia, quien hace más de una década fue denunciado por los trabajadores mineros de la República Mexicana por un fraude en contra del sindicato por 55 millones de dólares, es ahora el hombre fuerte del sindicalismo mexicano en este gobierno de la llamada Cuarta Transformación.

Con total impunidad, Napito –como le llaman quienes le conocen de cerca-, después de doce años se regresó de Canadá y sin tocar baranda arribó como Senador de la República bajo el cobijo, el amor y protección del que ahora todas las mañanas ofrece conferencias de prensa.

Pero no acaba todo ahí, no solo López Obrador de pillo lo convirtió en el “Santo Napo” sino que además está haciendo lo necesario para que el pillo santificado a punto esté de liderear la Confederación Sindical Internacional Democrática, es decir, ser el que maneje los destinos de los trabajadores del país, tal y como en su momento lo hizo, Fidel Velázquez, como líder de la CTM.

Aquí la interrogante es, ¿qué acaso el Presidente López Obrador no tendrá como amigo a un líder sindical, menos deshonesto, menos descarado?.

LA ARROPADA GLORIA NÚÑEZ

La Presidenta Municipal de Compostela y Senadora con licencia, Gloria Núñez, no solo ha sorteado con éxito la orquestada campaña que en su contra un grupo político de Compostela viene llevando a cabo un minuto después que ganó la alcaldía.

También, y en contra de todos los pronósticos es una de las representantes populares más apreciadas por el mandatario estatal, Antonio Echevarría García, a grado tal que en estos momentos muchos la consideran la candidata del gobernante para que lo releve en la gubernatura del Estado.

Toño Junior no desaprovecha oportunidad para hacer visitas al municipio de Compostela, para inaugurar obras, para anunciar otras, y en todo momento a un lado la Alcaldesa vecina del poblado Las Varas.

Estas señales inequívocas de apoyo del mandatario local a favor de Gloria Núñez trae nerviosos a más de tres también aspirantes a la gubernatura.

Pero sin duda, más enojo, odio y rencor surge entre los detractores de la Presidenta Municipal, pero ahora ya no solo en contra de ella sino de quien la apoya, es decir, el Gobernador.

COTIDIANAS

Recién el Titular del Sistema Municipal del Agua Potable en Tepic, Oscar Medina López anunció la instalación de medidores del vital líquido, esto con la finalidad que los usuarios paguen solo el agua que consuman. Lo anterior ya generó encontrados comentarios, y casi todos en contra. Aquí se observa que a la gente no se le da gusto. Si pagan se quejan por pagar un servicio deficiente, y cuando les proponen que paguen solo el agua que consuman, también se molestan y protestan. Es la cultura, pues…El Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere enjuiciar a los ex Presidentes mexicanos, desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Fox y Calderón. AMLO sabe que en México existen leyes, y solo basta que los denuncie y actúe la autoridad judicial. Si no es así, todo es grilla y muchas ganas de cobrar viejas rencillas, y claro, eso al final de cuentas va en contra de todos los mexicanos. Así es el sistema político global…BROCHE POLÍTICO: A leguas se nota que en Compostela el pleito político es de fijaciones y obsesiones. Conviene que metan la cabeza al congelador.