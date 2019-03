LOS QUE LE HACEN LA LUCHA

En la lucha por la gubernatura local que se disputará en el 2021, ya se están dando al interior de los partidos políticos los enfrentamientos entre quienes buscan ser los Candidatos, entre quienes pretenden relevar en el cargo a Antonio Echevarría García.

En el Partido Revolucionario Institucional en abierta campaña proselitista andan el ex Diputado Federal y uno de los señalados como el brazo derecho de la corrupción del pasado sexenio, Gianni Ramírez Ocampo; pero también no deja de aparecerse por todos los rumbos de la entidad el ex Alcalde de Santa María del Oro y actual Diputado local, Adahan Casas. Sin embargo, aquí todo hace indicar que repetirá como Candidato, Manuel Cota Jiménez.

Entre los panistas quien se siente con méritos y espolones es la Senadora con licencia y Presidenta Municipal de Compostela en funciones, Gloria Núñez, y para nadie es un secreto que busca la gubernatura nayarita; otro que igualmente, pero con bajo perfil anda en la misma dirección es el Presidente Municipal de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca, pero éste buscaría la candidatura por la alianza PAN-PRD. Pero, en el PAN quien lleva mano y perfil taquillero es el líder del Congreso, Polo Domínguez.

En el partido cuyo dueño es el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de entrada son tres los calenturientos que le hacen la lucha y ellos son: Nayar Araiza, Pavel Jarero y Manuel Peraza. Pero, ya se sabe que en Morena el apuntado es el Doctor y Senador Miguel Ángel Navarro Quintero.

Conclusión: si en estos momentos se repartieran las candidaturas para Gobernador, los que aparecerían en las boletas electorales serían: Cota, Polo y Navarro.

NARANJO A LAS GRANDES LIGAS

Guadalupe Acosta Naranjo dio a conocer a través de las redes sociales su decisión de separarse del cargo que hace apenas tres meses le designó el gobernante Echevarría García, para irse de lleno y de tiempo completo a la política de las grandes ligas, es decir, a la política nacional.

En el comunicado precisa que el medio día de ayer se reunió con el mandatario local a quien agradeció su confianza, y a quien le presentó su renuncia, al mismo tiempo que le ofreció su respaldo para el gobierno que encabeza en Nayarit.

Seguramente que Guadalupe Acosta Naranjo será pieza fundamental para organizar un grupo político capaz de dar la pelea por las mejores causas del país. Ya demostró tener la capacidad y el talento necesario para trabajar con hombres y mujeres que buscan transformar al país.

Será conveniente no perder de vista al ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática y ex candidato a la gubernatura del Estado. A Naranjo pronto lo veremos brillar con luz propia. Si no lo cree, al tiempo.

COTIDIANAS

Ya respiran tranquilos los trabajadores de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y del Tribunal Superior de Justicia; primero, porque ya se les pagaron las quincenas que debieron liquidarse el último día del pasado mes, y segundo, y lo más importante, públicamente el gobernante AEG se comprometió a nunca más retrasarse en el pago del salario, ese que es sagrado…En el programa de afiliación y de refrendo de la militancia que lleva a cabo el PRI, se busca que en el 2021 los Candidatos sean reales militantes y no simuladores, pero también para que se queden afuera los que en los hechos ya andan en otros partidos, como por ejemplo el chaquetero, Roberto Sandoval…BROCHE POLÍTICO: Le tiran a la gubernatura para quedar en las Alcaldías, en las Senadurías. Es el futurismo político-electoral.