EL PRD TODAVIA RESPIRA

Lo de ayer, la Asamblea Estatal de Organización a la que convocó el Partido de la Revolución Democrática fue el inicio de lo que será la lucha por el poder en el 2001. Ahí se confirmó que en Nayarit la alianza entre panistas y perredistas sigue firme, continúa vigente.

En el Teatro del Pueblo, ahora conocido como “Alí Chumacero”, presentes los dirigentes del PAN y PRD, también el líder del Congreso Polo Domínguez, el Alcalde capitalino Francisco Javier Castellón Fonseca y como invitado de honor Antonio Echevarría García; todos ellos, ante casi dos mil gentes en donde estaban representantes populares, funcionarios y la militancia del partido del Sol Azteca.

Es la lucha por el poder, por la continuidad de un proyecto político que en ocasiones pareciera que navega contracorriente; es el reto de llegar a finales del año 2020 unidos para elegir a los Candidatos, desde el Gobernador hasta Presidentes Municipales, pasando por Diputados locales y Federales.

Y lo de ayer fue también una demostración de que el perredismo en Nayarit aun respira, todavía tiene capacidad para movilizar contingentes, y en su momento ser una opción para llevar votos al Candidato a Gobernador de otra alianza electoral para el 2001, que en este caso sería a favor de Polo Domínguez, sin duda el político más taquillero del panismo nayarita.

MORENA LOS ESPERA

Pero, mientras panistas y perredistas se ponen de acuerdo, los de enfrente, es decir, los que dirigen al partido Morena, el partido que fundó el Presidente de la República sentados los esperan. Saben que tienen a favor la inercia del Lopezobradorismo, y con ello altas posibilidades de alzarse con el triunfo.

Aquí, claro está que al interior de Morena no todo es miel sobre hojuelas, ni nada parecido, por el contrario, las luchas intestinas son de pronósticos reservados, ya que, todos quieren y nadie quiere ceder.

Así vemos como el llamado superdelegado, Manuel Peraza Segovia es una persona arcaica en sus razonamientos teóricos y prácticos; que no entiende, o no quiere entender que en política se requiere de la negociación, del acuerdo, vaya, del sentido común para avanzar, para lograr el objetivo final, que en Nayarit sería ganar la gubernatura.

Pero bueno, lo de Peraza Segovia, su falta de tacto y capacidad política podría ser hasta intrascendente, sin embargo lo grave aquí es que el nacido en el municipio de Tecuala no ha dado el ancho en su responsabilidad de armar un equipo de trabajo del Gobierno de la República a favor de los intereses de los nayaritas.

Es un reclamo, hasta de los que gobiernan al Estado y los municipios la falta de funcionarios para que les resuelvan sus demandas y necesidades, “pareciera que no hay gobierno federal en Nayarit”, nos comentan.

COTIDIANAS

Cien días de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo bueno: el país en su economía sigue sin sobresaltos; que como nunca se ha dado la batalla en contra de la corrupción. Lo malo: la violencia que no baja sino que por el contrario, aumenta; la estupidez de tirar a la basura en diciembre 10 mil millones de dólares nomás para pagar una tercera parte de los bonos por la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, 10 mil millones de dólares que son de todos los contribuyentes mexicanos…Y sigue el pleito entre los compostelenses; unos pocos apoyan a la ex Alcaldesa, Kenia Núñez y otros a la actual Presidenta Municipal, Gloria Núñez. Aquí se ocupa imponer el Estado de Derecho. Pero lo cierto es que Kenia ya demostró que no pudo con el paquete…BROCHE POLÍTICO: Cuándo despertó, incrédulo vio que el muerto gozaba de cabal salud.