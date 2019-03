LA CONGRUENCIA IMPORTA

Gentes afines al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador reclaman al mandatario local, Antonio Echevarría García haber asistido a la Asamblea Estatal de Organización convocada por el PRD. Y más, lo acusan de formar un frente político en contra de AMLO.

No resisten que el gobernante nayarita actúe con la elemental congruencia política, con la cortesía política que se debe dar a quienes en un momento fueron partícipes del triunfo electoral del pasado año. Reniegan de la alianza que mantiene con los perredistas, y en especial con Guadalupe Acosta Naranjo.

Y lanzan las acusaciones mentirosas, falsas, que atentan hasta con el sentido común.

Está claro que Echevarría García en ningún momento tiene el menor interés en estar de pleito con el Presidente de las instituciones federales, por el contrario, ha dado sobradas muestras de apoyo y respaldo al Presidente, López Obrador.

Eso seguramente lo sabe y lo reconoce el oriundo del Estado de Tabasco.

Quienes lanzan falsas acusaciones y mentiras, sin duda se quedarán con las ganas de ser testigos de un pleito entre Toño Junior y López Obrador. El Presidente está lo bastante cuajado para caer en este tipo de patrañas, de politiquerías de baja estofa. Que no traten de verle la cara a López Obrador.

DE COMPOSTELA Y COSAS PEORES

El caso Compostela ya es una vacilada, una chunga, una befa. Ahí, existe un divisionismo propio de gentes que piensan y actúan con el hígado, de gentes que se dedican a la política, que han olvidado que precisamente, la política es para arreglar problemas y diferencias sociales.

Todos son señalamientos sin dar la cara, es decir, avientan las pedradas y esconden las manos. Es un pleito en donde no se quiere dialogar, y menos resolver un lio en donde el pueblo, en su mayoría ya exige que se regrese a la normalidad, al trajinar cotidiano civilizado.

Soluciones han buscado: ya ha entrado como mediador de estos líos el Presidente del Congreso del Estado, Polo Domínguez; también ha estado buscando resolver el gobernante Toño Junior a través de su Secretario General de Gobierno, Toño Serrano. Pero nada han logrado. Todo sigue igual: los inconformes se niegan a dejar libre el acceso principal del Palacio Municipal.

Lo que se está dando en estos momentos es la intervención de la Fiscalía, quien está haciendo un llamado a dirimir las diferencias mediante el diálogo y la negociación. Pero nada va a lograr. Compostela, ese pueblo mágico está para llorar, para dar vergüenza.

COTIDIANAS

Los ciudadanos de la zona norte de la entidad, siguen esperando que bajen los cobros en los recibos que expide la Comisión Federal de Electricidad, tal y como en campaña se comprometió el Peje López Obrador; pero mientras no hacen efectiva esa promesa de campaña, las organizaciones civiles y sociales de la región no están dispuestos a permitir que la empresa de “clase mundial” les corte el servicio…Se recuerda que la lucha por bajar las tarifas que cobra la CFE se remonta a decenas de años. Aseguran que, los líderes que iniciaron la lucha ya todos murieron. Ojalá y ahora no suceda lo mismo…BROCHE POLÍTICO: Que en Nayarit el moreno número uno es el Gobernador, ¿serás?.