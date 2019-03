EL PASO DE LA MUERTE

El Paso de la Muerte, es una suerte charra que en política se aplica para quienes en plena carrera por el poder brincan de un aspirante a otro. Lo anterior se comenta por el encuentro que sostuvieron reconocidos miembros del Partido Revolucionario Institucional con el Senador Miguel Ángel Navarro Quintero.

Como se sabe, el Doctor Navarro es sin duda alguna el más fuerte y firme aspirante a la gubernatura nayarita, luego que tiene a su favor el apoyo del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y claro, eso lo convierte en un político que atraiga a la clase política, y más aquella que ya probó y saboreó las mieles del poder, el dulce encanto del poder público.

En dicho encuentro que se llevó a cabo en conocido Motel de esta capital nayarita, estuvieron entre otros el ex Gobernador, Rigoberto Ochoa Zaragoza, ex Presidentes Municipales, ex Legisladores y otro grupo de ex funcionarios. El pretexto de la reunión fue hablar del tema de la Salud, de donde es Presidente de la Comisión del Senado el Doctor Navarro Quintero, pero claro, el tema del futurismo político fue el centro de atención y debate.

Así pues, lo sucedido el pasado fin de semana solo es el preámbulo de lo que se dará en los próximos meses, y con mayor intensidad meses antes de la decisión cuando se designe a los Candidatos para relevar al gobernador, Antonio Echevarría García. El PRI está en serios apuros.

DE LA MÁGICA COMPOSTELA

Compostela, el municipio sureño del Estado, el que apenas hace algunos meses fue distinguido como Pueblo Mágico, hoy en día sigue igual, con más de lo mismo; con una tremenda desinformación, división, pero principalmente con el hartazgo de la mayoría de sus habitantes, quienes ya exigen que se regrese a la normalidad, a la civilidad política.

Y es un hartazgo popular justificado porque, parte por la ambición de manejar los dineros públicos, y de mantener el poder político.

Es una lucha entre políticos que se agreden como enemigos en potencia, que no escatiman descalificaciones para ofender, insultar y hasta amenazar al adversario, y lo peor, que en esta guerra de dimes y diretes, la mayoría utiliza las redes sociales para tirar la piedra y esconder la mano. Es la forma más vil, ruin y cobarde para insultar a quienes les pegue la gana, y con total impunidad.

Aquí, solo es cosa de horas para que la Alcaldesa suplente, Kenia Núñez tome las riendas del Ayuntamiento por segunda ocasión, y ojalá que su arribo a la Presidencia no provoque mayores enfrentamientos, que las partes en pleito y escandalo hagan una tregua y permitan a Kenia Núñez gobernar sin presiones de gentes que buscan el poder político, y nunca la unidad del municipio compostelense.

COTIDIANAS

Que será en el transcurso de mañana martes cuando asuma por segunda ocasión su escaño como Senadora de la República, Gloria Núñez, quien hace apenas unos días abandonó la Alcaldía de Compostela al estar perdida una demanda en su contra ante las autoridades del Instituto Estatal Electoral…Se hace necesario que la ciudadanía actúe a favor del nuevo sistema de recolección de basura en la capital nayarita. Sacar la basura a la hora y día que se les indique. De no ser así, Tepic seguirá siendo una ciudad inundada de basura y de malos olores. La participación de todos es la solución…BROCHE POLÍTICO: Una pregunta, ¿quién dijo, eres un Primor?.