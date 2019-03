EL LIBRITO NO FALLA

Meses, muchos meses tiene ya la orquestada campaña política en contra

del Doctor, Polo Domínguez González el actual Presidente de la Gran

Comisión del Congreso del Estado; pero eso mismo, la guerra sucia la

viene sufriendo otro Doctor, Miguel Ángel Navarro Quintero. ¿Qué

tienen en común –además de ser galenos-, Polo y Navarro?, la respuesta

es simple: los dos son punteros en la lucha por lograr la gubernatura

nayarita en el 2021.

Aquí, la lógica política no falla, aquí se confirma que las reglas del librito

siguen vigentes: atacar, buscar desprestigiar a quien, a quienes van

adelante en las preferencias electorales.

Es la estrategia de los que también aspiran al mismo cargo. Pero no son

cualquier tipo de aspirantes, son políticos que manejan recursos

públicos, pero fundamentalmente, gentes con ilimitadas ambiciones del

poder público.

Seguramente en los próximos meses, y más cuando se llegue a la hora de

la verdad, seremos testigos de cómo las campañas negras, las campañas

de odio se intensificarán, especialmente en las redes sociales, ahí, en ese

espacio de comunicación en donde se puede con impunidad tirar la

piedra y esconder la mano.

PRIMERO ES SUMAR

También en ese librito de la polaca se precisa: primero se suma, luego se

resta y finalmente se divide. Y en estos momentos los que aspiran y son

punteros, como son los casos de los Médicos, Polo y Navarro, eso andan

haciendo y están en el primer paso: la suma.

Por eso somos todos los días testigos de cómo el Polo Domínguez

recorre el Estado haciendo su trabajo, pero también haciendo lo que

está obligado a hacer para seguir aspirando: haciendo equipos de apoyo

en los 20 municipios.

Pero también Miguel Ángel Navarro Quintero no se duerme en sus

laureles, y por esa razón hace algunos días sostuvo un encuentro con

reconocidos militantes del Partido Revolucionario Institucional, entre

quienes destacó el ex Gobernador del Estado, Rigoberto Ochoa

Zaragoza.

Así es la política, el futurismo político. Se insiste, en estos tiempos son

de trabajar para buscar sumar a más gentes para que a la hora de la

verdad los apoyen para ganar los cargos de elección popular.

Pero también en contrasentido, los otros que también quieren aparecer

en las boletas electorales buscan lograr mediante orquestadas campañas

de calumnias y denostaciones que el trabajo de sumar no dé a los

punteros buenos resultados. Es la lucha de cada tres años, de cada seis

años.

COTIDIANAS

Ya está todo listo para que mañana viernes a las dos de la tarde asuma

por segunda ocasión la Presidencia Municipal de Compostela, Kenia

Núñez. El cuerpo edilicio del ayuntamiento ya lanzó la convocatoria en

donde se da a conocer el orden de la sesión en la cual se establece la

reincorporación de la Alcaldesa suplente. Se espera que, con la llegada

de Kenia al poder político de Compostela los ánimos se serenen y logren

un poco de felicidad muchos de los que hasta ahora sufren penas y

amarguras ajenas…Dicen los que saben que Nayar Mayorquín, uno de los

hombres de confianza del Presidente López Obrador en Nayarit anda

despachándose con la cuchara grande en su deseo de ser el próximo

Candidato del partido Morena a la gubernatura. La crítica que le hacen

es que aproveche los programas sociales para hacer proselitismo, tal y

cual lo hacían los priístas de antaño, esos que solaparon a la mafia del

poder…BROCHE POLÍTICO: Nunca es tarde para los que madrugan.