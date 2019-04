¡¡¡A LOS CABALLOS…!!!

Apenas llegaron al poder. Escasos cinco meses del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y es fecha que en Nayarit, sus protagonistas no se ponen de acuerdo, y por el contrario andan de las greñas, en plena campaña campal.

Por el sentido estricto de la obviedad, existe una razón fundamental: el manejo del poder, que traducido al castellano es el manejo de los dineros públicos y los cargos de elección popular.

Y en eso andan quienes en estas tierras de Coras, Huicholes, Tepehuanos y Mexicaneros detentan temporalmente el control de los espacios del partido y del gobierno, ese que maneja el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Aquí, el pleito lo cargan de manera pública y de escándalo el llamado superdelegado Manuel Peraza Segovia y el Diputado Federal por el Primer Distrito, Pavel Jarero Velázquez, y es que, uno y otro se acusan de puras verdades.

Peraza Segovia por las redes sociales dice que Pavel es un chapulín y mercenario de la política, además de deshonesto; por su parte Pavel asegura que el superdelegado actúa con el hígado, y lo hace porque no conoce a Nayarit.

AMLO, ¿PONDRÁ ORDEN?

Como se sabe, solo es cuestión de días para que nuevamente arribe a Nayarit, específicamente a la ciudad calurosa de Santiago, Ixcuintla el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Viene a seguir cumpliendo lo que prometió cuando en campaña prometía los bueyes y hasta las carretas.

Seguro que dará buenas nuevas, pero también tendrá la responsabilidad de poner orden entre sus principales allegados. Sin duda subirá al banquillo de los acusados tanto a Manuel Peraza como a Pavel Jarero. Mínimo les jalará las orejas.

Y se hace urgente que ponga orden, porque en Nayarit pareciera que no existe un real representante del Presidente de la República; Peraza a todas luces no ha dado el ancho. Su capacidad la cubre con su prepotencia.

Ya veremos qué va a pasar, pero lo cierto es que los Morenos andan como perros y gatos, como en una real, verdadera y morbosa cena de negros.

COTIDIANAS

Ya pasó Semana Santa, y a partir de hoy sigue la de Pascua. En la primera vacacionaron los trabajadores, y en la actual los patrones, eso dicen las lenguas sabias. Pero bueno, lo cierto es que, mientras los niños y jóvenes no asistan a clases, todavía se sienten las vacaciones en los hogares mexicanos…El trimestre más violento en la historia del país. Al alza la ola criminal a lo largo y ancho de la República Mexicana, y pareciera que es incontenible. Lo cierto es que, el Presidente de la Cuarta Transformación conoció que no es lo mismo, ver los toros desde las barreras…Y hoy, cumpleaños del Gobernador cuatriañero, Antonio Echevarría García. Por la mañana estuvo de gira de trabajo en la zona de La Cantera de esta capital nayarita, y por la tarde-noche, sabe, eso no está en agenda. Felicidades…BROCHE POLÍTICO: Ya los pleitos, ¡y eso que todavía no se apoderan de Palacio de Gobierno¡.