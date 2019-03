A ESOS DE LA CFE, MAS VALE QUE NO DESPIERTEN AL TIGRE, PORQUE DESPIERTO, NO HAY QUIEN LO DETENGA: LUGO LOPEZ

Por: Eduardo Garcia Bañuelos

Eduardo Lugo López, diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), señalo que empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acosan y amedrentan con cortarles el servicio de Energía Eléctrica a los usuarios de la zona norte del Estado que adeudan a esta empresa de “Clase Mundial”, pues estos realizan sus recorridos por la calles y colonias de los municipios de esta zona, con listas en mano, como diciéndoles que les van a cortar la luz.

Añade diciendo el también coordinador de la bancada perredista ante la XXXII Legislatura, que no se van a dejar o más bien que no van a dejar que estos trabajadores de la Comisión cumplan con ese cometido y que en la próxima estará en la Ciudad de México para ver esta situación que tanto a afecta a las familias de escasos recursos, como también vamos a ver qué respuesta se nos da en torno a una tarifa preferencial para Nayarit por las altas temperaturas y por tener 3 presas generadoras de Energía Eléctrica, tales como “La Presa de Aguamilpa”, “El Cajón” y de “La Yesca”.

Asimismo se va a ver el “borrón y cuenta nueva”, como sucedió en el Estado de Tabasco, como también de la tarifa 1E o 1F que debe de tener el Estado de Nayarit, no sabemos por qué esta empresa envía a sus trabajadores a amedrentar a la ciudadanía, cuando se mantiene el acuerdo Nacional del “NO CORTE” de energía eléctrica tanto en los hogares como en los comercios, no se sabe con certeza si los responsables de estas acciones sean de la división Jalisco, con la intención de ponerle piedritas al Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, ya que tiene programada su próxima visita a Nayarit el próximo 26 de Abril.

De igual manera indico que de nueva cuenta harán una visita a la Comisión Reguladora de Energía para entregar una serie de documentos que les solicitaron y que se lo harían llegar a la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que el Consejo, en base al Artículo 12 de su Reglamento interno, autoricen el “borrón y cuenta nueva” que le compete a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y que la propia CFE apruebe el cambio de tarifas a la 1E o 1F.

Para culminar menciono que es preferible que los de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no sigan con estas prácticas, porque si no, va a pasar como lo comento el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, “van a despertar al tigre, y una vez despierto, no va a haber quien lo detenga, porque el ciudadano enojado, siente que lo están robando y no estarán dispuestos a seguir manteniendo a tantos parásitos huevones con altos sueldos y que solo se dedican a estar perjudicando a los más necesitados, concluyó.