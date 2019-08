A LA UAN LE LLUEVE SOBRE MOJADO; AHORA EL IMSS LE CONGELA CUENTAS BANCARIAS

Por: José Ríos

A la Universidad Autónoma de Nayarit cuando no le llueve, le llovizna; ahora fue el Instituto Mexicano del Seguro Social quien les congeló once cuentas bancarias, y todo porque la autoridad rectoral no ha pagado alrededor de 60 millones de pesos que adeuda de hace ya varios años.

Los Maestros y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios están molestos porque algunos trámites no los pueden hacer porque le deben a la institución, y lo peor, tienen el justificado temor que de un momento a otro les nieguen el servicio médico, lo cuál sería desastroso para ellos y sus familias.

La molestia e inconformidad es manifiesta porque al final, de esta deuda, ninguna responsabilidad tienen los Catedráticos y los empleados de la UAN, ya que a ellos religiosamente les descuentan cada quincena las cuotas, pero estas no llegan al IMSS.

Como se sabe, la Universidad Autónoma de Nayarit tiene deudas millonarias, además con el Infonavit, con Hacienda y con instituciones bancarias que suman más de mil 500 millones de pesos, deuda que tiene hundida al Alma Mater, y sin recursos para pagar salarios a Maestros y empleados a partir del mes de septiembre.

Ante este negro y grave panorama, el Rector, Ignacio Peña anda pidiendo apoyo a la Secretaría de Hacienda para que le ayude a sacar del pozo a la UAN.