AGANDALLARON EL PAGO MILLONARIO DE FRIJOLEROS, DENUNCIA LA CNC

Po: José Ríos

Existe severa inconformidad en miles de campesinos productores de frijol, debido a que el pago se hizo, muchos que no eran campesinos y por lo tanto no sembraron.

La denuncia la hizo el dirigente en Nayarit de la Confederación Nacional Campesina, Antonio López Arenas, quien expresó que ante las irregularidades se hizo la correspondiente denuncia al Órgano Interno de Fiscalización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Precisó, López Arenas que a base de luchas y presiones se consiguió el apoyo de 50 millones, 40 que entregó el Gobierno Federal y 10 millones el gobierno local.

El pago de los 50 millones se hizo a la gente que lideró, Misael Virgen Macareno, y en las listas que entregó muchos ni eran campesinos y menos productores de frijol.

Pero también, nunca se pagaron los 14 mil 500 pesos por hectárea a los frijoleros, el pago fue de entre 11 y 12 mil pesos, luego que en los centros receptores alegaban que el frijol mantenía humedad, estaba quebrado o manchado.

López Arenas expresó que en este ciclo agrícola no permitirán este tipo de abusos en contra del campesinado Nayarit. La lucha la daremos a lo largo y ancho del Estado, sin importar partidos ni grupos políticos, finalizó diciendo.