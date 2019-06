AHORA LOS DELINCUENTES SE DICEN VICTIMAS: RODRIGO GONZÁLEZ BARRIOS

Por: José Ríos

Fue tajante el Vocero de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios al declarar que ahora los delincuentes se dicen víctimas y hasta piden protección de la Fiscalía General del Estado; se refería -como delincuentes- al ex Gobernador, Roberto Sandoval Castañeda y al Magistrado-Presidente del Tribunal Administrativo.

El dos veces ex dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática este mediodía se presentó en el edificio de la Fiscalía General del Estado para dar la cara sobre una denuncia penal que presentaron en su contra y del Diputado local, Eduardo Lugo López, el ex gobernante y el ex Senador buenas la República, conocido como «mundito»González Barrios adelantó que no va a pedir un Amparo en contra de las acusaciones que le hacen, tal y como si lo hicieron el ex Gobernante y el ex Senador.

Se da a conocer el audio de la entrevista.