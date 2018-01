AMENAZA UAN CON PARO DE LABORES.

Carlos Rodríguez /

-Si el lunes no reciben respaldo financiero de la federación.

La problemática financiera en la Universidad Autónoma de Nayarit parece interminable; ahora las autoridades rectorales amenazaron con paro de labores a partir del lunes 15 de enero, si el gobierno federal no los respalda para el pago de aguinaldos y prestaciones a 4 mil 600 trabajadores, una erogación de 580 millones de pesos.

El rector de la casa de estudios, Ignacio Peña anunció la medida que tomaron derivado de la crisis financiera superior a los mil 800 millones de pesos.

La Universidad se declaró incapaz cumplir los compromisos con la clase trabajadora; “no hay dinero para el pago de la nómina”.

Peña reiteró que se analizará la nómina para eliminar las irregularidades “detectar a los aviadores, limpiar la nómina universitaria”.

“Ya basta de tener gente mantenida en la institución, van para afuera, quien no quiera trabajar, que no se presente, no podemos permitir que, por un puñado de irresponsables, la sociedad crea que la institución es corrupta”.

La Universidad de Nayarit desde el año 2015 atraviesa la peor crisis financiera en su historia desde la creación de esta institución educativa en 1969.

En noviembre del 2016, el Órgano de Fiscalización Superior informó del desvío de 583 millones de pesos, en 34 observaciones a la cuenta pública 2015 de la universidad nayarita, y de esa cantidad, 323 millones, 452 mil 952 pesos con 90 centavos, fueron depositados a la cuenta de un trabajador, hoy detenido.

El Órgano de Fiscalización Superior, que tenía como titular a Roy Rubio Salazar en noviembre del año pasado, señaló al ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, como el presunto responsable por los delitos de peculado y ejercicios indebidos de funciones, al supuestamente ordenar las transferencias del dinero.

El 20 de febrero del 2017, un juez penal de primera instancia con sede en Tepic liberó una orden de aprehensión en contra de Juan López Salazar ex rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), por los delitos de peculado y uso indebido de funciones.

La investigación contra López Salazar deriva de la auditoría del Órgano de Fiscalización Superior a las finanzas de la cuenta pública 2015, que arrojó un desvío de recursos de 375 millones de pesos.

El juez penal de primera instancia encontró elementos de prueba para la orden de aprehensión y solicitó la colaboración de la justicia internacional para su localización en otros países.

De acuerdo con la información en carpetas de investigación de la Fiscalía de Justicia de Nayarit, al ex rector se le señala como presunto responsable de peculado por 12.5 millones de pesos.

Además, el Órgano de Fiscalización Superior del estado (OFS) le atribuye al ex rector, afectaciones a las arcas públicas por 375 millones 803 mil pesos.

La Universidad Autónoma de Nayarit aglutina a más de 29 mil estudiantes en el nivel medio y superior, cuenta con un presupuesto anual de mil 763 millones de pesos, recursos vía estado y federación.