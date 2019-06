AMLO ANUNCIA SUSPENSION DE PAGO EN CASETA DE COLIMA

En Colima, el Presidente informó que habló con el concesionario de la caseta de Cuyutlán y éste accedió a suspender el pago de peaje

En su gira de entrega de programas sociales en Colima, el Presidente recordó que es una petición que le han tenido haciendo incluso desde campaña por lo que anunció que luego de hablar con el concesionario aceptó suspender el cobro.

“Voy a dar respuesta a una petición que me hizo el pueblo de Colima y el gobernador sobre la caseta y les traigo una noticia, le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú que hablara con el concesionario, tiene una concesión por 60 años y hay problemas de denuncias que se han presentado, me mandó decir el concesionario que aceptaba que a partir de mañana ya no se iba a cobrar a los automóviles que pasan por esa caseta ¿está claro o lo repito?”.

El Presidente dijo que esta tarde va a hablar personalmente con el concesionario para que “a partir de mañana ningún automóvil que va de colima a Manzanillo o vienen, tengan que pagar la caseta”.

La queja de los usuarios es que muchas de las personas del municipio de Armería trabajan en el puerto de Hermosillo y a diario pagan 130 pesos de ida y regreso, por un tramo de tan sólo 5 kilómetros.

Antes, en su intervención, el gobernador José Ignacio Peralta insistió en esta petición que dijo, afecta a los colimenses aunque fue abucheado por los asistentes.