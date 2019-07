AMLO DA LARGAS A EXIGENCIA DE DECENA DE MILES DE FAMILIAS DE LA ZONA NORTE DE NAYARIT

El Presidente de la Cuarta Transformación expresó que no se ha aumentado el precio de la luz, pero nada dijo de de la reducción de las tarifas leoninas que la CFE cobra en perjuicio de familias de los municipios norteños

Por: José Ríos

«Estoy cumpliendo con el compromiso de no aumentar el precio de los energéticos; mandé hacer una investigación y me informaron que en Nayarit no ha aumentado la tarifa en términos reales, pero voy a investigar porque tengo la palabra empeñada» Fue esa la respuesta de López Obrador cuándo se le cuestionó sobre la reducción de la tarifa que cobra la Comisión Federal de Electricidad a los habitantes de la zona norte del Estado.

Tal declaración del Presidente de la Cuarta Transformación que hoy hizo en esta capital nayarita generó el descontento y la impotencia de decenas de miles de familias de los municipios de la zona norte de la entidad, quienes tienen ya muchos años protestando por la tarifa que cobra la Comisión Federal de Electricidad, tarifa que consideran abusiva, leonina.

En los municipios norteños se tiene en cada uno de los municipios organizaciones sociales que desde hace años están en lucha para lograr la reducción de la tarifa, por una más justa, por un pago que no lesione la paupérrima economía de las familias norteñas.

Periodistas de la zona norte d de Nayarit no pudieron resistirse a manifestar su inconformidad, y es que, esperaban que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador en su gira de trabajo por Nayarit diera a conocer buenas noticias que favoreciera la economía de las familias de los municipios norteños de Nayarit.

Pero todo fue en vano. En el norte del Estado sus habitantes seguirán pagando una tarifa que en los hechos son un robo a despoblado por parte de la empresa de todos los mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad.