AMLO SE LANZA CONTRA EL PODER JUDICIAL; “ESTÁ DANDO MAL EJEMPLO”, DICE

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la Corte haya suspendido la aplicación de la ley de salarios, que fija un tope de 108 mil pesos para las remuneraciones de los servidores públicos.

Afirmó que los impartidores de justicia que cobran hasta 600 mil pesos mensuales, en un país pobre, son deshonestos y ponen el mal ejemplo a otros.

Los impartidores de justicia en México están siendo injustos y “deshonestos” al suspender la aplicación de la ley que prohíbe que ningún funcionario público puede ganar más que el Ejecutivo federal, 108 mil pesos mensuales, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en crítica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al arribar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde arrancará el programa de “rescate” al sector energético durante su gobierno, aseveró que, una vez que el ministro Alberto Pérez Dayán admitiera a trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición sobre la Ley de Federal de Remuneraciones y concediera una suspensión provisional para dejar sin efecto, de momento, dicha legislación, el Poder Judicial no está siendo “sensible” a la brecha de altos salarios y la pobreza en el país.

Sin embargo aseguró que, a diferencia del Poder Judicial, el Ejecutivo se apegará a lo que dice el artículo 127 de la Constitución que establece que ningún funcionario puede recibir más salario que el Presidente de la República, y confío en que así suceda en el Legislativo “pues a final de cuentas ellos aprobarán el Presupuesto 2019”.

“Nosostros (el Ejecutivo) nos vamos a ajustar a eso, y creo que va a ser lo mismo el Legislativo. En el caso del Poder Judicial si ellos mismos resuelven que van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos hasta de 600 mil pesos mensuales están dando un mal ejemplo de quienes deberían de impartir justicia. No es posible que haya funcionarios públicos, habiendo tanta pobreza, que ganen 600 mil pesos mensuales, es una ofensa al pueblo de México, un acto de deshonestidad; esos que obtienen esos sueldos no son gente honesta, ni es sensible ni son partidarios de verdad de la justicia”, señaló.