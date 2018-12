ANAHÍ DESPIDE A MORENO VALLE Y SU ESPOSA TRAS TRÁGICO ACCIDENTE

Mientras el gobierno de Puebla pidió ayuda internacional para esclarecer el accidente en que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, la cantante y exprimera dama Anahí mandó un mensaje tras la muerte de los personajes.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la exRBD y esposa del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco envió un mensaje donde se mostró conternada.

“Amigos queridos , siempre los llevaremos en el corazón. Dios los tenga en su gloria”, escribió, mientras que sus fans la apoyaron “ay, lo siento mi amor… mis sentimientos! ahora están bien, con Dios, te amo y feliz navidad!”.

Sin embargo no resultó como esperaba ya que algunos se atrevieron a decirle que eso le podría pasar si no se aleja de la política: “Si no te alejas de la política a la de ya eso te espera seguro…. que no sea así 🙁 pero tu esposo tiene una fama….. tremenda”.

Incluso unos fueron más allá y la atacaron: “OJALÁ SIGAS TÚ, MALD…”.

La pareja de funcionarios electos que eran la actual gobernadora y el exgobernador del estado de Puebla murieron el lunes en víspera de Navidad en el choque de un helicóptero, informaron autoridades.

No solo Anahí mandó el mensaje, también la clase política de México se mostró consternada por las muertes de la gobernadora Martha Erika Alonso y del exgobernador Rafael Moreno Valle, una figura prominente en el Partido Acción Nacional (PAN) quien había intentado sin éxito conseguir la nominación presidencial de su partido y ser su dirigente. Actualmente fungía como senador federal por el PAN.

El helicóptero Agusta 109 se desplomó unos 10 minutos después de despegar de un helipuerto ubicado en la ciudad de Puebla con destino a la Ciudad de México.

La aeronave se estrelló en el municipio de Santa María Coronango, que se ubica 5,5 kilómetros (3,5 millas) al norte del principal aeropuerto de la ciudad, dijo el secretario de Seguridad Pública federal Alfonso Durazo en conferencia de prensa.

Las imágenes del choque mostraban una aeronave deshecha cuyos restos humeaban en un maizal.

Tras conocerse el deceso de los políticos, se filtró en Twitter el último mensaje de WhatsApp que él mandó.

La senadora panista Kenia López fue quien filtró el mensaje que mandó Moreno Valle, una noche antes de morir en el trágico accidente la tarde de este 24 de diciembre.

“Hoy han fallecido dos panistas incansables, el Senador @RafaMorenoValle y la 1a mujer gobernadora del PAN @MarthaErikaA… Dios recíbelos y llénalos de bendiciones… les comparto el último mensaje que nos envió Rafael anoche al chat de senadores… gracias por todo Coordinador”, escribió Kenia López junto a la foto del mensaje.

“La principal fortaleza del PAN es la unidad”, se lee en el mensaje que supuestamente mandó a través de WhatsApp Rafael Moreno Valle la noche del 23 de diciembre.

Mientras tanto el gobierno de Puebla exigió que se esclarezca, con la ayuda de expertos internacionales, la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle.