ANDRES MANUEL REITERA QUE EL PAÍS ESTÁ EN BANCARROTA

Luego de declarar que el País está en bancarrota, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que es verdad que México está en crisis, a pesar de que a algunas personas no les gustó que haya utilizado ese término.

AMLO sostuvo que hay crisis en el País y que además hay mucha pobreza.

“Mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia y que ha resultado un fracaso la política económica neoliberal y que la vamos a cambiar”, enfatizó.

En entrevista a medios en el aeropuerto de La Paz, precisó que si a alguien le enojó el término bancarrota, les ofrece disculpas: “Amor y paz”.

Asimismo, aclaró que aunque México se encuentra en crisis, él cumplirá con sus compromisos de campaña.

“Ahora que digo que hay una crisis y que México está en bancarrota, se me lanzan, interpretan de que me estoy echando para atrás y no voy a cumplir con los compromisos, falso: Voy a cumplir todos los compromisos”.

“Nuestros adversarios, los conservadores que no terminan de digerir lo que sucedió en la elección presidencial y la prensa fifi están atentos y sacando de contexto las cosas, buscando las podridas, lo entiendo, esa es su postura”, expresó.

López Obrador pidió que no haya manipulación “de los camajanes del conservadurismo (holgazanes que viven a costa de los demás), de la prensa “fifi”.