ANTE EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA DIPUTADOS ANALIZAN COMPARECENCIA DE FISCAL Y SECRETARIO DE SEGURIDAD.

Carlos Rodríguez /

Ante el recrudecimiento de la violencia en el estado, la Cámara de Diputados analiza la comparecencia del Secretario de Seguridad, Javier Herrera Valles y del Fiscal, Petronilo Díaz Ponce.

El presidente de la Comisión de gobierno, Leopoldo Domínguez González señaló que se analiza la posibilidad de llamar a comparecer a los funcionarios para que den a conocer los resultados de la estrategia “Nayarit Seguro”.

A la fecha, desde que tomó posesión Antonio Echevarría García como gobernador, se tienen contabilizadas 197 muertes a manos presuntamente de la delincuencia organizada, además de 172 carpetas de investigación de personas desaparecidas, 42 cuerpos que han sido localizados en seis fosas clandestinas en los municipios de Xalisco y San Blas.

“Nosotros tenemos una sesión con ellos en esta misma semana, la Comisión de Justicia, la Comisión de Seguridad y la Comisión de Gobierno principalmente con los titulares, no a manera de comparecencia, si no a manera de un primer acercamiento, para empaparnos de la estadística, de la incidencia de acuerdo a números oficiales y a partir de ahí determinar cómo poder legislativo la conveniencia o no de citarlos a comparecer ante el pleno”, señaló el legislador panista.

Domínguez, aseguró que legalmente la legislatura posee las facultades para valorar una comparecencia de los titulares de seguridad en la entidad.

“Legalmente existe, la ley nos obliga a valorarlo en su momento, sin embargo, lo que hemos coincidido es que tengamos primero la película completa en números, en incidencia, en estadística, y posteriormente valorar de manera conjunta con estas comisiones la pertinencia pues de que haya comparecencias públicas de estos funcionarios”, indicó Domínguez.