ASEGURAMIENTO DE BIENES DEL EX GOBERNADOR SANDOVAL ES LEGAL: FISCALÍA

Redacción /

Que la sociedad tenga la confianza de que se investigará hasta esclarecer cómo y con qué dinero se adquirieron, pidió el Fiscal Petronilo Díaz Ponce

No se trata de un acto mediático o de revancha política, la actuación de la autoridad está apegada a derecho, precisó en conferencia de prensa

El aseguramiento precautorio que este lunes se ejerció en cinco bienes inmuebles presuntamente propiedad del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, señalado por la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito y los que resulten, tiene como finalidad poder garantizar —de determinarse la responsabilidad del indiciado en los hechos que se le señalan— la reparación del daño, y no se trata, de ninguna manera, de un acto mediático o de revancha política.

Así lo precisó en conferencia de prensa el Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano, quien abundó que las diligencias ministeriales celebradas por la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía están apegadas a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que en ningún momento se han violado los derechos de sus propietarios ni de las personas que tienen la posesión de los inmuebles, como es el caso de la Fundación RIE.

El Fiscal General de Nayarit explicó que todos los bienes señalados en la denuncia presentada por Rodrigo González Barrios, en representación de la llamada ‘Comisión de la Verdad’, en contra del ex gobernador, son ya valuados para determinar su costo, e investigados en su propiedad y los procedimientos que se siguieron en las operaciones de compra-venta o traslado de dominio, así como el origen de los recursos económicos utilizados en dichas transacciones, y acotó que en todos los casos los actos de posesión o la presunción de la propiedad los identifica como bienes del ex gobernador y de personas relacionadas con él.

“La garantía que la sociedad debe tener es que la Fiscalía está sujetando su actuación a los procedimientos legales y esclarecerá la adquisición de todos esos bienes por parte del ex gobernador de Nayarit. Que tengan la confianza y la seguridad de que se investigará y dará seguimiento a cada indicio hasta determinar si hay o no responsabilidad del ex gobernador Sandoval o de gente cercana a él, y en todo caso se emitirán las sentencias que la ley señala”, aseguró Díaz Ponce.

Indicó, finalmente, que tanto las personas físicas como las morales que aparecen como propietarios de esos bienes inmuebles, o de los muebles que en éstos se encuentran, serán llamados por la Fiscalía, conforme a los procedimientos establecidos, para que acrediten la propiedad y los medios o procesos con que los adquirieron. En tanto, quienes ostentan el usufructo, como es el caso de la Fundación RIE, han quedado en calidad de depositarios de los mismos hasta que se desahoguen las investigaciones.