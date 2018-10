ASÍ DEFIENDE MIGUEL ÁNGEL NAVARRO A NAYARIT EN EL SENADO A LOS NAYARITAS DAMNIFICADOS.

Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: El Senador Navarro desea hacerle una pregunta, Senador Álvarez Icaza, ¿acepta?

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Sí, adelante, Senador Presidente.

El Senador Miguel Ángel Navarro Quintero: (Desde su escaño) Se lo digo porque estoy angustiado, que pronto dirán si se han terminado los asuntos en cartera y se terminará la sesión.

Podemos pertenecer al grupo parlamentario, pero creo que tenemos soberanía de conciencia y creo que este debate es importante, muy importante, pero pediría que dijera qué es más importante, tan importante que ha sido tan largo y a veces tan improductivo y a veces tan ocioso.

Y se lo digo porque hay problemas de lesa humanidad, que usted tiene expertiz en ello desde mi punto de vista, se está debatiendo este problema del aeropuerto mientras en mi estado hay 180 mil gentes que se están muriendo ahorita de hambre, de enfermedad, de epidemias, que fueron sepultados por el lodo, ante autoridades que son indolentes en darles una respuesta humana y social.

Pronto se terminará la reunión y saldrán unos a las Lomas de Chapultepec, otros al Pedregal de San Ángel, y mi gente, de Nayarit, se quedará en el abandono viendo cuándo llega el cólera y cuántos se mueren el día de mañana.

Mi pregunta: ¿en su posición, no indefinida, pero imparcial, cuál es más importante de estos debates?

Los debates de un aeropuerto que van a servir, dicen que para generar empleos y muchas cosas más, mire, tenemos cinco hidroeléctricas y no han generado ni más de mil empleos y nos prometieron eso.

¡Ah! pero las aguas que derramaron esas hidroeléctricas sepultaron a las comunidades de Nayarit, de agua y de lodo, y mucha gente murió.

Yo le pido, por favor, me diga cuál es más importante desde su punto de vista, un discurso que defiende intereses de no sé qué o un señalamiento de un discurso de indignación, yo no sé cuándo San José Antonio González Anaya tendrá misericordia por Nayarit.

Los nayaritas no pedimos, no pedimos, de ninguna manera, misericordia, pedimos justicia y que haya un debate de consistencia.

Los nayaritas no somos el lugar de tránsito entre Jalisco y Sinaloa, se nos tiene que respetar nuestra vida en debates de fondo, y yo creo que el debate del aeropuerto ya fue tocado de más y creo que hay problemas que tiene la República que interesan más.

Muchas gracias.

(Aplausos)

Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Yo estoy, Senador Navarro, absolutamente de acuerdo con usted, el tema de la tragedia de Nayarit, a usted y a todo su pueblo la solidaridad, en mi organización hemos hecho ya varias colectas para expresar nuestra solidaridad y hay un bien superior a tutelar, y ese bien es el bienestar de la gente, esa es mi posición.

No obstante, y podemos perfectamente así proponer a la Mesa, que el tema de Nayarit sea tratado con urgencia, usted lo podría proponer, yo lo acompaño, necesita cinco, yo soy el dos si a usted le interesa.

Lo que aquí no sólo estamos discutiendo el aeropuerto, estamos discutiendo el término de relación, de gobernantes y gobernados.

