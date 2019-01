AYUNTAMIENTO DE TEPIC CONVOCA A LA GRAN BODA COLECTIVA GRATUITA 2019

El magno evento será en el Parque Metropolitano, la mañana del 14 de febrero

El registro de contrayentes será del 14 de enero al 9 de febrero

El Ayuntamiento de Tepic, presidido por el maestro Javier Castellón Fonseca, a través de la Dirección de Registro Civil, convoca a las parejas tepicenses que deseen legalizar sus relaciones, a participar en la gran Boda Colectiva 2019.

Así lo informó la titular de Registro Civil, María Guadalupe Martínez Velázquez, quien señaló que este tradicional evento civil se llevará a cabo en punto de las 10:00 horas del próximo jueves 14 de febrero en el Parque Metropolitano y los trámites serán gratuitos.

“La convocatoria para recibir la documentación y registrar a las parejas que deseen legalizar sus relaciones, se apertura este lunes 14 de enero en el Registro Civil 01, ubicado en el interior del Palacio Municipal y hasta el día sábado 9 de febrero, donde atenderemos a todas y a todos de las 9:00 a las 15:00 horas”, agregó la funcionaria municipal.

Los requisitos para esta gratuita Boda Colectiva 2019, son: Actas de nacimiento de los solicitantes, recientes, del año 2010 en adelante; y las credenciales de identificación con fotografía como INE, cédula profesional, pasaporte vigente o cartilla militar, ambos documentos en original y copia simple.

Así también, considerar a dos personas como testigos de cada cada uno de los contrayentes, mismos que deberán presentar identificación oficial con fotografía en original y copia simple. “Es importante resaltar que los padres y los abuelos de los contrayentes no pueden ser testigos”, agregó la directora Martínez Velázquez.

En el caso de las parejas que tengan hijos en común, deberán presentar el acta de nacimiento del hijo o hija, o el estudio de embarazo si es el caso. “Y en el caso de no encuadrar en los supuestos anteriores, es decir, que no haya hijos en común o que la mujer no esté embarazada, ambos contrayentes deberán presentar el análisis de sangre y un certificado médico, ambos documentos prenupciales”, concluyó la directora del Registro Civil de Tepic.