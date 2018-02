BALEAN UNA CASA EN LA COLONIA H. CASAS DE TEPIC

Redacción /

La tarde de este martes civiles armados realizaron una serie de detonaciones hacia una finca ubicada sobre la calle Construcción en la colonia H. Casas.

Pocos segundos después del suceso fueron alertadas las autoridades, las cuales se trasladaron de inmediato, localizando también una camioneta Ranger, con impactos de bala.

Policías implementaron un cerco de seguridad, para que agentes de la Fiscalía General del Estado, realizaran los trámites correspondientes y se iniciará una carpeta de investigación.

Hasta el momento no se habla de personas lesionadas, sin embargo, autoridades no descartan que pueda haberse tratado de un ataque el cual no resultó en beneficio de los atacantes.