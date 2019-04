CASTELLÓN CONTINÚA FOMENTANDO EL DEPORTE EN TEPIC

Este fin de semana se realizaron las competencias de la IV Copa Tepic de Atletismo y el XIII Festival Nayarita de Lanzamientos

Participaron más de 400 niñas, niños y jóvenes atletas en este evento deportivo de talla internacional

En el Estadio Olímpico de la Unidad Deportiva Santa Teresita, el Ayuntamiento de Tepic que preside Javier Castellón Fonseca, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, realizó la Cuarta edición de la Copa Tepic y la XIII edición del Festival Nayarita de Lanzamientos.

“El objetivo es incentivar la práctica del deporte, por eso es muy importante conservar estos eventos, porque no sólo haces que todos los niños, niñas y jóvenes que están en formación sigan desarrollando su capacidad y su talento, si no que se convierten en un ejemplo para que quienes aún no practican algún deporte, se motiven a practicar alguno”, afirmó el alcalde capitalino.

En el encuentro participaron alrededor de 450 atletas de entre 10 y 23 años de edad, 90 de ellos tepicenses, además de todo el selectivo nayarita que se está preparando para la Olimpiada Nacional. Cabe destacar que al estar participando el equipo de Puerto Rico, se convierte esta justa en un evento de talla internacional; asimismo se contó con la presencia de deportistas de 16 estados de la República Mexicana.

Lanzamiento de martillo, bala, jabalina, disco, pruebas de velocidad como los 100, 200, 400 y 800 metros planos, salto de longitud, entre otras pruebas de pista y campo, fueron las que se vivieron este fin de semana.