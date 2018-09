CASTELLÓN FONSECA ENCABEZÓ EL PANEL “RÍO MOLOLOA”, UN DIÁLOGO CON LA CIUDADANÍA TEPICENSE

Como moderador del panel, el alcalde compartió experiencias con historiadores y académicos universitarios en las instalaciones del Implan

El presidente municipal Javier Castellón Fonseca fungió como moderador del Panel “Río Mololoa” que tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación, Implan, donde compartió opiniones con académicos e historiadores universitarios, así como ciudadanos que participaron en este ejercicio de diálogo tepicense.

Durante su intervención, el alcalde Castellón Fonseca resaltó la importancia de voltear a ver al río que atraviesa por Tepic, ya que “el cauce natural del Río Mololoa sigue vivo; hay cauce natural que pasa por el Parque Metropolitano, se mete por terrenos frente a Forum, cruza varias colonias y llega hasta el viejo puente de Puga y en algún momento va a resurgir”.

El doctor Raymundo Ramos Delgado, académico consideró que este encuentro con la ciudadanía donde se trató de advertir cómo es que se ha visibilizado el río que atraviesa la ciudad por el crecimiento urbano. “Se vió cómo entender este río como un símbolo, como hito y parte de nuestras referencias dentro de nuestra vida cotidiana. Como ciudadanos debemos advertirlo, caminarlo, vivirlo, ver lo que le aqueja y analizar lo que se ha avanzado en términos de cómo pudiera ser mejor a través de lo que nosotros queremos como ciudadanía”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Movimiento Ciudadano en las Márgenes del Río Mololoa y miembro del Consejo Consultivo Ciudadano del Implan, doctor Víctor Joel Robles Villaseñor, dijo que al Río Mololoa se le debe ver como una cuenca y no sólo como un cuerpo de agua. “Es realmente triste al nivel que hemos llevado el río: lo hemos convertido en el drenaje de la ciudad y la autoridad se vuelve omisa; existe la legislación y no es aplicada, se conoce quiénes contaminan y no son sancionados. Sin embargo, se puede salvar, sí se puede rescatar. Esa es la esperanza que tenemos nosotros”.

La parte histórica del Río Mololoa, en este panel correspondió al historiador y catedrático en la escuela de Economía de la UAN, Pedro Luna Jiménez, quien dijo que el otrora llamado Río Tepic tiene mucho pasado y un difícil porvenir. “Es urgente conocer más todo el papel que desempeñó nuestro río y la relación de equidad que la población hizo con él. En otras ciudades, disponer de un río es un gran privilegio, pero aquí pareciera que no hallamos qué hacer con ese río”.