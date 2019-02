CASTELLÓN PONDRÁ ORDEN EN SIAPA TEPIC

Como presidente de la Junta de Gobierno de SIAPA, el alcalde Javier Castellón expuso cinco puntos para tomar acciones emergentes y que el organismo comience a dar resultados positivos

Mayor seguridad en los pozos, cambios de directivos y reducción de sueldos, son algunas de las medidas

En reunión con la Junta de Gobierno, máxima autoridad del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el alcalde Javier Castellón Fonseca, que es quien preside dicha asamblea, expuso importantes acciones a realizar con el propósito de que el organismo operador dé mejores resultados a la ciudadanía.

“Ya me reuní con la Junta de Gobierno de SIAPA y establecí medidas administrativas, que propuse como presidente de la misma; primero fue dar prioridad al mantenimiento de las instalaciones de los pozos; segundo, les pedí que se sumen al programa de austeridad, que los directivos se bajen los sueldos; tercero, se propuso cambios de funcionarios en algunas áreas”.

“Cuarto, mayor atención a la deuda de CFE, creo que debemos pagar lo que tengamos, no podemos decir solamente, no tenemos dinero y dejar que la deuda se agrande, y sobre todo, no esperar a que colapse financieramente y nos llegue al Ayuntamiento; y cinco, tenemos que tomar las medidas necesarias para que SIAPA funcione de la mejor manera”, afirmó Castellón Fonseca.

Asimismo, el alcalde ratificó a Oscar Medina como director de SIAPA: “Oscar ha estado respondiendo como director, eso no me queda la menor duda, pero los equipos necesitan cambiarse para oxigenar, Óscar Medina se queda pero si se irán muchos otros funcionarios de primer nivel del organismo operador”.

Por último, destacó que estas acciones se implementarán porque el organismo no están funcionando bien, “hay problemas de trato con la población, sobre todo cuando va la gente a pagar o tratar de hacer convenios, hay problemas para detectar las fallas en los equipos, son cuestiones que se han evaluado y llegaremos a plantear dichos cambios”.