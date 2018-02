CHIHUAHUA Y NAYARIT HERMANADOS CONTRA LOS CORRUPTOS EX GOBERNADORES

Por: Miguel Ángel Vargas /

A Tepic vino la Caravana de la Dignidad que encabezó el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral

Es la lucha de un Gobernador que no se quiere dejar, que no quiere permitir ser avasallado por el Gobierno de la República, por el Presidente, Enrique Peña Nieto, es un Gobernador que navega en las turbulentas aguas entre la institucionalidad y el brincar las trancas.

Javier Corral se decidió a no ser uno más de los gobernantes y a escasos meses de tomar protesta como Jefe del Ejecutivo del Estado de Chihuahua anda recorriendo el país, anda encabezando la llamada Caravana de la Dignidad, esa que no quiere, que no permite que el Gobierno de la República los trate como hijastros.

Ahora le tocó a los tepicenses recibir esa Caravana de la Dignidad, la que encabeza el Gobernador insurgente, el que manda en el terruño en donde nació el Centauro del Norte, Pancho Villa.

Fue en el Parque Metropolitano de la capital nayarita donde fueron recibidos, y unas horas después la marcha, esa que inició en el Monumento del Ángel de la Independencia, que recorrió la Avenida Insurgentes, luego la Avenida México hasta llegar a la Plaza Principal, y ahí ya los esperaban cientos de personas.

Son las siete de la noche, de un buen clima, marchando llegan a la Plaza Principal con muchos gritos, con mucho entusiasmo, y los organizadores, el ex líder nacional del PRD, Guadalupe A costa Naranjo; el Alcalde de Tepic, Francisco Javier Castellón Fonseca; el líder del Congreso local, Polo Domínguez, y muchos más, muchos líderes partidarios, todos ellos decididos, dando la cara, haciendo suya la lucha del Gobernador, Javier Corral.

Las palabras, los mensajes, la del Presidente Municipal de Tepic, la de Rodrigo González Barrios, el que representa la resistencia de quienes fueron robados, encarcelados, saqueados por el gobierno pasado, el de Roberto Sandoval, Rodrigo el que ha sido el referente de la lucha en contra de la corrupción, de la impunidad.

“Son 900 millones de pesos, es la hermandad de los ex Gobernadores, Roberto Sandoval y César Duarte, de Nayarit y de Chihuahua, ellos fueron los que se robaron las vacas, los que saquearon el erario de sus Estados.

Eso expresó, Guadalupe Acosta Naranjo, el líder que es presente y futuro de la política nayarita.

Luego, Polo Domínguez, el líder del Congreso del Estado, el del bien discurso, el que habló de Francisco I. Madero, de Luis H. Álvarez, de Gómez Morfin, de Pancho Villa, de los hombres de Chihuahua, que han hecho historia en el país, el que expresó que irán con Corral hasta las últimas consecuencias.

Son nueve Estados, más de 13 mil kilómetros los que hemos recorrido, y ahora en Tepic, y ya llegaremos a México, y estamos aquí para luchar para que no queden impunes los robos de César Duarte.

Y los reconocimientos, a Polo Domínguez, y de su “hermano” Guadalupe Acosta Naranjo, y decir que siempre apoyó a Chihuahua, que siempre estuvo a favor de combatir la corrupción, aun estando en contra de su propio partido.

“El que roba al Gobierno roba a los jóvenes, a toda la sociedad, roba la esperanza, pero también el futuro de un pueblo”, dijo.

Precisó que el Fiscal de Chihuahua y de Nayarit van a trabajar de manera conjunta para investigar y procesar penalmente a quienes robaron las vacas y otras tropelías.

Y fueron más denuncias por parte de Javier Corral, y la exigencia, que se castigue a César Duarte, que no haya impunidad, que se castigue al ex Gobernador, y fue en ese momento que vino a la mente la de Roberto Sandoval, ese mismo que a casi cinco meses de este gobierno de Nayarit no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa.

Fue pues el discurso de Javier Corral un mensaje fuerte, duro, un discurso que se nota a leguas tiene un presente y un futuro, es el discurso de un Gobernador que sin duda tiene futuro, un futuro nacional.