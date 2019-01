CON “CUIDADO” SE ABREN DUCTOS PARA ACABAR CON EL DESABASTO DE GASOLINAS: AMLO

El Presidente negó que haya desabasto de combustible y dijo que lo que sucede es que se está cuidando la distribución.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay gasolina suficiente y que el desabasto de combustible en algunas partes del país se debe a que se está cuidando la distribución y apertura de los ductos para evitar el huachicoleo.

“En algunos puntos ha habido desabasto, pero estamos aplicados para que no haya problema, puedo decirle a todos los mexicanos que tenemos gasolina suficiente, no hay desabasto, lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir la llave para que no haya fugas, estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia de personal especializado”, dijo en su conferencia matutina. El Presidente informó que se reforzó la vigilancia en Pemex con 900 militares más. “Hoy se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del Ejército en instalaciones de Pemex y vamos a seguir fortaleciendo”, dijo. Garantizó que se normalizará el abasto de combustible y que no habrá robo de éste.

Acusó que el robo de combustible en Pemex se daba con complicidad de las autoridades. “Lo que pasaba es que dejaban los ductos abiertos y en un piso de la Torre de Pemex, a pesar de que veían el robo, en vez de cerrarlas se mantenían abiertas”. López Obrador reiteró su llamado para quienes veían en el huachicoleo una actividad para obtener ingresos, a evitar la ordeña. “Hago un llamado a quienes veían esta actividad como una manera de obtener ingresos para la supervivencia, porque en los operativos que se están llevando a cabo hay lugares donde la gente protesta, no todo el pueblo, pero sí grupos ante la presencia del gobierno federal en los ductos, esa presencia tiene una vía legal que es que los jóvenes se inscriban como aprendices, va a haber apoyos”.