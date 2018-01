CON EL NUEVO MODELO EDUCATIVO, ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL TIENEN MEJORES CONDICIONES PARA PREPARARSE: ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS.

Redacción /

El PRI es el único partido que ha dado instituciones educativas sin distinción de clases.

El dirigente de la CNC sostuvo reuniones con organizaciones del campo sinaloense y ofreció gestionar recursos a favor de los productores de maíz y otros alimentos.

El nuevo modelo educativo impulsado por el Presidente Enrique Peña Nieto ha dado al sector campesino, becas para estudio, escuelas en mejores condiciones, maestros mejor capacitados y que los niños estén en la escuela y no en la calle.

Así, ante cientos de campesinos de Sinaloa, el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina, Ismael Hernández Deras explicó los resultados que ha recibido el sector rural: “ahí está una respuesta del PRI, ahí está, es el único partido que a los campesinos nos ha dado instituciones de educación, el único partido que le sigue dando hoy una respuesta al sector rural para que la educación sea la misma para todos, sin distingo”.

El PRI y el Presidente de la República, señaló, decidieron que no siguiera habiendo educación de segunda para las clases sociales necesitadas, y de primera para los que tienen la capacidad de pagar un colegio particular o una universidad privada. “Con la Reforma Educativa, no habrá educación de primera para unos cuantos y de segunda para el resto de la población”, enfatizó el líder cenecista.

“Ahora podemos proponer para diputados federales y estatales, para presidentes municipales, síndicos y regidores, a los hijos de campesinos, de ejidatarios, que tienen la preparación suficiente para entender y debatir temas que requiere hoy nuestro partido, frente a adversarios políticos”.

Afirmó que “el PRI es el único partido que a los campesinos nos ha dado instituciones de educación y que sigue dando respuestas factibles, a pesar de condiciones que se tienen que vencer”, sostuvo.

Al reunirse con productores del campo sinaloense y ante senadores y diputados, presidentes municipales y líderes cenecistas de los Comités Regionales Campesinos, ofreció gestionar ante las secretarías de Agricultura y de Economía, la radicación de recursos y apoyos de programas institucionales a favor de los productores de maíz, quienes han demostrado alta capacidad productiva y rendimientos de este grano por arriba del promedio nacional.

Afirmó que los sinaloenses, con trabajo intenso en el campo y con amplia participación política, envían a los priistas del país y a todos los mexicanos, un mensaje de compromiso para luchar por un proyecto de nación serio y promisorio para las presentes y futuras generaciones, sobre todo “de certidumbre para nuestros hijos y nietos”.

Se dirigió a los senadores Diva Gastélum y Aarón Irízar, y a los diputados encabezados por el sinaloense Germán Escobar, para lograr que los recursos fiscales lleguen lo más pronto posible a los bolsillos de los maiceros de esta entidad.

Reconoció la labor de los dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias y a los líderes de los Comités Regionales Campesinos, “porque ellos representan lo más valioso que puede tener la política y la vida, la experiencia y sabiduría para conducir los destinos de la organización de los campesinos, en un marco general de unidad en la comunidad cenecista”.

Exhortó a los cenecistas a “cuidar siempre al Partido Revolucionario Institucional y a la Confederación Nacional Campesina”, y celebró que en esta concentración campesina se reúnan estructuras hermanas del PRI y qué bueno que participen cuadros políticos de las diferentes regiones del gran estado de Sinaloa.

Puntualizó que “nuestros Comités de Base Campesina y los Comités Regionales Campesinos, las filiales y dirigentes de las ramas de producción, constituyen una estructura que no tiene ningún otro partido. Son compañeras y compañeros que no esperan una elección ni un proceso electoral para hacer presencia y demandar gestiones ante las instituciones gubernamentales”.

Aseguró que es un compromiso del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, fortalecer la alianza histórica del partido con la CNC, buscando siempre la unidad en la diversidad “porque pertenecemos a un partido en donde pueden estar lo mismo que un empresario encumbrado, que un dirigente indígena o un campesino, con el respeto en la forma de pensar y proceder de cada uno, pero siempre pensando en un mismo proyecto de Nación”.