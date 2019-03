CONMEMORA CONGRESO Y VOLUNTARIADO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

“La mujer también contribuye a fomentar la cultura machista; desde el hogar aprendemos cómo relacionarnos con los demás”: Esthela Desireé Guzmán Peña

Hay machismo aceptado, fomentado y perpetuado por las propias mujeres desde el hogar. Éste fue el tema de la conferencia Machismo con M de Mujer, impartida por Esthela Desireé Guzmán Peña como parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer organizadas por el Congreso del Estado a través de su Voluntariado, presidido por la señora Yolanda Gutiérrez.

Guzmán Peña explicó que desde el hogar se aprende cómo relacionarse con los demás; “nos inculcaron tanto una cultura machista que yo la solapo, que yo la perpetúo, que yo hago que continúe porque para bien o para mal actualmente la crianza de los hijos es de la mamá y al hombre le quitamos la responsabilidad; desde ahí tenemos una cultura machista”.

Abundó que “si como mujer no contribuyo, no me apoyo y meto más piedras en el camino, seguiremos siendo una sociedad machista porque machismo se escribe con m de mujer. Sí, el otro pone, pero yo lo permito y continúo fomentando la cultura machista”

El presidente del Congreso del Estado, diputado Leopoldo Domínguez González, dijo que hablar de la mujer y del machismo no es fácil, refirió: “el papel de la mujer es preponderante no sólo en la sociedad nayarita si no en el mundo entero, colaborar en la concientización sobre el valor de la mujer en la sociedad es importante; refrendo mi compromiso de seguir legislando a favor de las mujeres”.

La presidenta del Voluntariado del Congreso, Yolanda Gutiérrez, hizo referencia al inicio de la lucha de las mujeres: “el empoderamiento de la mujer sigue siendo el elemento central del esfuerzo de la Organización de las Naciones Unidas para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo.” La señora María Concepción Arciniega de Castañeda, integrante del Voluntariado, comentó que la lucha por los derechos de la mujer no ha sido fácil, “nos encontramos entrampadas entre el empoderamiento por el que hemos luchado y la pérdida de nuestra feminidad, pero seguimos en la lucha, y celebro que se realicen este tipo de eventos para prepararnos mejor en pro de una mejor sociedad”.