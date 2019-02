CONVOCA CONGRESO A MUJERES PARA INTEGRARSE AL INMUNAY

Las interesadas pueden consultar las bases en www.congresonayarit.mx

La fecha límite para el registro es el viernes 8 de marzo

Para que dos mujeres formen parte del Consejo Directivo del Instituto de la Mujer Nayarita que contribuyan a la toma de decisiones y diseño de políticas públicas con perspectiva de género, no con perspectiva gubernamental, la Comisión de Igualdad de Género y Familia de la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado aprobó la convocatoria correspondiente.

Las mujeres nayaritas que deseen participar deberán acudir de esta fecha al 8 de marzo a las oficinas de la Secretaría General de la Honorable Cámara de Diputados, ubicadas en Avenida México número 38 norte, en la capital nayarita, en horario de 8:00 a 16:00 horas en días hábiles, para efectuar su registro y entregar documentación.

Los requisitos que deben cumplir para participar son: presentar curriculum vitae con fotografía, exposición de motivos en la que se contenga visión y misión de la perspectiva de género, ser ciudadana nayarita, no tener antecedentes penales, no ser ministra de ningún culto religioso y no desempeñar actualmente ni durante los últimos tres años cargo de directivo en los comités nacionales, estatales o municipales de algún partido político.

Al concluir el registro de aspirantes, la Comisión de Igualdad de Género y Familia procederá a revisar la documentación recibida y definir, bajo el cumplimiento de los requisitos, qué aspirantes serán entrevistadas el día 14 de marzo, que serán transmitidas en tiempo real en la página del Congreso del Estado www.congresonayarit.mx. Una vez concluidas las entrevistas los representantes populares integrantes de la Comisión de Igualdad de Género y Familia emitirán un dictamen de elegibilidad de las aspirantes que cumplieron con los requisitos y la entrevista para someterlo a votación del Pleno de la Asamblea Legislativa a más tardar el día 21 de marzo.