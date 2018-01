CONVOCA CONGRESO A PARTICIPAR EN LA DESIGNACIÓN DEL COMISIONADO DE TRANSPARENCIA

Redacción /

Quienes aspiren a ocupar el cargo deben cumplir con lo que establece la convocatoria que puede consultarse en www.congresonayarit.mx

La fecha límite para el registro de aspirantes es el día viernes 9 de febrero

El Congreso del Estado emitió convocatoria abierta para que quienes aspiren a ocupar el cargo de comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit se registren ante la Secretaría General del Poder Legislativo.

De acuerdo con la convocatoria aprobada por la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental establece que las personas que aspiren al cargo deben ser mexicanos, contar cuando menos con 30 años de edad, tener estudios de licenciatura, contar con título, haberse desempeñado con probidad en el servicio público, no haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos, acreditar conocimientos o experiencia, no haberse desempeñado como gobernador, magistrado, juez, diputado, secretario del despacho, ni fiscal general, no haber ocupado cargo en un partido político y no ser ministro de culto.

De igual manera los aspirantes deberán entregar escrito en el que solicitan su registro y manifiestan su interés por participar, copia certificada del acta de nacimiento, copia certificada de la credencial de elector, copia certificada del título profesional, carta de no antecedentes penales, constancia de no inhabilitación, currículum vitae, documentación que acredite conocimientos o experiencia en la materia.

Las solicitudes de registro serán dirigidas a la Mesa Directiva de la Diputación Permanente y entregadas a la Secretaría General del Congreso de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas; la fecha límite para registrarse es el día viernes 9 de febrero; posterior a la recepción de las solicitudes, la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental se reunirá el día 12 de febrero para revisar la documentación, aprobar y publicar la lista de los aspirantes que cumplieron con las bases de la convocatoria.

Una vez publicada la lista de los aspirantes el día viernes 16 de febrero se realizará una evaluación por los integrantes de la Comisión de Transparencia e Información Gubernamental para posteriormente entrevistar a cada uno de los aspirantes para que el día 27 de febrero de 2018 sea designado el próximo comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

El Instituto tiene por finalidad esencial garantizar el derecho de acceso a la información pública, promover y difundir la cultura de la transparencia, resolver sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de acceso a la información, así como la protección de los datos personales en poder de los entes públicos.