EL OTRO PRI, EL QUE QUIERE VOLVER



Por: Miguel Ángel Vargas

Se observan los mismos rostros, personajes de la política local que hace uno, dos, tres y hasta cuatro sexenios atrás fueron los que manejaron la vida partidaria y de gobierno, aquí, en estas tierras de Nervo y Baca Calderón.

Es la presencia de Ivón Ortega la que los convoca, es quien aspira dirigir a los priístas de todo el país, la que en gira proselitista reitera una y cientos de veces que no existe equidad en esta elección interna, la que todos los días y en todos lados insiste que su partido ya no es el de antes, que ya no está a favor de las mayorías, de las causas populares.

Es el ex Gobernador, Rigoberto Ochoa Zaragoza, es el ex líder de la CNC, Enrique Medina Lomelí y son decenas de cuadros Tricolores que se unen porque no están de acuerdo con quienes tienen actualmente el control del partido.

Es un desayuno pagado por los asistentes; casi todos pasaron a dejar sus billetes. En seguida una conferencia de prensa, y ahí, Ivón Ortega respondía entrona a todas las preguntas. Ivón, una Candidata que afirma ha participado en nueve elecciones, y va invicta, todas las ha ganado.

Una hora más, la ex Gobernadora Yucateca estará en otro lugar, en donde será recibida por los que tienen el poder y el control de la dirigencia local, la que encabeza, Enrique Díaz. Es el acto institucional, el de las formas partidarias.

Y ya por la tarde, un encuentro con las bases militantes en un Infonavit de la capital nayarita, ahí, en donde seguramente Ivón Ortega estará arropada por los priístas, los mismos que hace un sexenio, dos, tres y hasta cuatro tenían el PRI en sus manos.