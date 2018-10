CUAUHTÉMOC BLANCO METE A SU GABINETE A SUS AMIGOS DEL AMÉRICA

Tras ganar las elecciones por la gubernatura del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco tomó protesta este lunes y dio un mensaje a los ciudadanos de la entidad, a quienes prometió defender como lo hizo con la Selección Mexicana.

Para eso conformó a un equipo de verdaderos cercanos, pues Germán Villa e Isaac Terrazas, dos ex compañeros en el América, con quienes mantiene una estrecha amistad, ocuparán distintos cargos -de acuerdo a El Universal-, al igual que el ex árbitro Gilberto Alcalá. Pero no solo serán ellos, pues incluso también sumó a quien fuera Jefe de Prensa del América, Francisco Reyes.

“No les voy a fallar, voy a defender Morelos como lo hice con la camiseta de la Selección”, dijo el ex futbolista durante su mensaje en la toma de protesta realizada en la Cámara de Diputados de Morelos.

En la ceremonia del Cuau estuvieron presentes Villa y Terrazas, el primero quien fungirá como Director Estatal del Instituto del Deporte, mientras que el segundo estará al frente del fideicomiso del Estadio Agustín “Coruco” Díaz, donde juega el Zacatepec y cuya remodelación fue emprendida por el Gobierno estatal, bajo la administración de Graco Ramírez.

Además de sus dos entrañables amigos del América, en el gabinete del Cuau también estará el ex árbitro Alcalá, quien será secretario de Desarrollo Social e inició su carrera en la política desde el 2006, como diputado por Cuernavaca. Por su parte, Francisco Reyes, quien ha sido voz del Estadio Azteca, además de comentarista y empleado del área de comunicación del club, ahora será Vocero del gobernador.

Desde su época como Alcalde de Cuernavaca, Blanco había sumado a su equipo a José Manuel Sanz, el español que durante gran parte de su trayectoria fungió como representante futbolístico, pero al que convirtió en funcionario pues lo designó Secretario Técnico del Municipio.

El ex agente de futbolistas, quien también trabajó con ex jugadores como Rafa Márquez, ahora será Encargado de la Oficina de la Gubernatura.