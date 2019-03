DA RESULTADOS EL NUEVO SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA

Por: Eduardo Garcia Bañuelos

El Secretario del Ayuntamiento de Tepic, Rene Alonso Herrera Jiménez, señalo que de acuerdo al Programa Piloto que se está implementando en la Zona de “Las Canteras” conforme a la recolección de basura se han tenido efectos más positivos que negativos, pero es lógico que cuando un proyecto va iniciando hay temas que se tienen que cambiar o ajustar, todavía existen algunas familias que no han hecho caso y siguen haciendo sus centros de acopio de basura en las esquinas o en el centro de la vía publica, pero se sigue avanzando en los diferentes sectores de la ciudad,

O sea pues que se sigue implementando esta nueva modalidad, esta semana ya le toco en la demarcación 3, 4, y 5 y se ha tenido un efecto positivo, “nosotros hemos puesto como fecha límite para que ya se trabaje con esta nueva modalidad en toda la ciudad en el mes de Abril, todavía hay algunos detalles que se tienen que ajustar, por ejemplo: por los horarios en que los camiones recolectores pasan, porque la gente no ha hecho caso, pero se puede decir que hay efectos positivos, lo cual nos permite seguir transitando en este nuevo proyecto de sistema de recolección de basura”.

Destaco diciendo que no hay ningún pretexto para que la gente no haga lo conducente, porque hay perifoneo y volanteo constante en las colonias que hemos decidido implementar este nuevo proyecto, es más la falta de cultura y de conciencia de la ciudadanía, y esto hay que decirlo, una vez que ya se hicieron todos los esfuerzos y habernos puesto de acuerdo con el Sindicato de los Trabajadores, para mejorar las condiciones de la recolección de basura, a quien no respete los horarios, va a haber fuertes sanciones.

Se puede decir que existen algunas personas que están interesadas en no hacer caso a este llamado y seguir teniendo la ciudad sucia, este programa piloto dio inicio en la Zona de Las Canteras, ya también se está haciendo lo propio en la Demarcación 3 de donde vive la Regidora Samanta y se seleccionaron algunas otras colonias que son las más grandes y por ende tienen más basura y sobre eso vemos y estudiamos el comportamiento que se tuvo, el éxito o el fracaso y sobre eso se definirá con que colonias continuar.

Aparte de la Zona de Las Canteras –dijo- ya también se está aplicando este nuevo proyecto en las Colonias de La Matatipac, Miguel Hidalgo, en la Colonia Peñita, van a ir a Jardines del Valle, han avanzado en los protocolos que se han hecho, todavía falta trabajo, se decidió que fueran pocas colonias por los sectores, hasta no revisar el comportamiento y poder definir en que otros sectores se implementa, se va a seguir trabajando en el protocolo de inicio del sistema de recolección de basura. Otro de los problemas que impiden las labores de los señores recolectores de la basura es que hay mucho perro que los persiguen y los tratan de morder, pero ya está trabajando en ello el departamento de Sanidad, en donde está la perrera municipal, hay bastante animal en las colonias y eso, es otra parte que no permite que el sistema de recolección de basura funcione al 100 por ciento, pero se está trabajando en todos los detalles para que este proyecto funcione al 100, concluyó.