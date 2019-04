DE LA GREÑA LOS MORENOS PERAZA Y PAVEL

El Superdelegado corrió a todos los “Servidores de la Nación” que el Diputado federal metió a trabajar en el gobierno de AMLO

Por: José Ríos

El pleito que se tiene de manera pública entre el Superdelegado, Manuel Peraza Segovia y el Diputado Federal, Pavel Jarero hizo crisis, debido a que el representante en Nayarit del Presidente, Andrés Manuel López Obrador despidió a decenas de trabajadores que el Diputado había logrado colar a las dependencias del gobierno de la República.

El citado enfrentamiento no es novedad, en repetidas ocasiones a través de las redes sociales el llamado Superdelegado ha declarado su repudio al Legislador Federal, lo menos de lo que lo ha acusado es de deshonesto y últimamente de ser un mercenario de la política por andar brincando de partidos políticos para lograr sus ambiciones personales.

Apenas hace un par de horas, Pavel Jarero posteó en las redes sociales el siguiente mensaje que se da en forma textual, “Recién me entero del despido de Servidores de la Nación en todo Nayarit por instrucciones del Arquitecto Peraza.

Lamento que su delito y ajusticiamiento sea su vínculo y/o amistad con su servidor y no el trabajo de organización que desempeñaron a favor de Morena en 2017 y 2018, así como el trabajo para el Gobierno de México en los últimos meses. El Delegado no conoce Nayarit “.

Así, el desenlace de este público enfrentamiento entre Peraza y Pavel es de pronósticos reservados.