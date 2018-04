DE UN MOMENTO A OTRO “EL PEQUE” VALLARTA ANUNCIARÁ SU CANDIDATURA A DIPUTADO FEDERAL POR LA ALIANZA PAN-PRD-MC

Por: José Ríos /

Se espera que de un momento a otro el frustrado aspirante del PRI a Diputado Federal por el Primer Distrito, Jorge “el Peque” Vallarta Trejo anuncie oficialmente aceptar ser el abanderado al mismo cargo por la alianza que conforman el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

De entrada y para adelantar su decisión, el Peque, hijo del ex Candidato del PRI a la gubernatura, José Luchas Vallarta Robles, formalmente renunció a sus puestos que desempeñaba al interior del Partido Revolucionario Institucional.

Se filtró la información que la decisión de llevar como Candidato al hijo de Lucas Vallarta se viene trabajando desde la semana pasada, es decir, en plena Semana Santa, cuando a nombre de la alianza Frente por México, Guadalupe Acosta Naranjo le hizo el ofrecimiento al “Peque”, para después entrevistarse con el Doctor Vallarta Robles.

Cabe decir que al más fuerte aspirante a Candidato a Diputado Federal por la alianza Frente por México, el ex Diputado local, David Estrada fue sometido a disciplinarse, no sin antes ofrecerle el cielo y las estrellas.