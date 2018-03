DE UN PLUMAZO GOBIERNO PRETENDE BORRAR 29 AÑOS DE HISTORIA DEL BALLET MEXCALTITAN

Redaccion/

-Desplazaron a su fundador

Derivado de políticas erróneas de impulso a la cultura y las artes en los 20 municipios del estado, de un plumazo el gobierno de Nayarit pretende borrar la historia de 29 años del Ballet Mexcaltitán, conformado por artistas y creadores nayaritas.

Ante la falta de imaginación, reconocimiento a la trayectoria, talento, el Consejo de la Cultura y las Artes encabezado por Martín Lizárraga Rosales, pretende retirar el subsidio financiero a este grupo de jóvenes.

El Ballet Mexcaltitán es considerado lo más representativo de la cultura de Nayarit para el mundo, con trayectoria en más de 25 países, representa la cultura milenaria.

De forma unilateral, el coreógrafo Sergio Eugenio García Pérez fundador del Ballet en 1989 fue desvinculado por gobierno del estado en la representación de este grupo cultural a pesar de que los integrantes rechazaron la medida adoptada por el Consejo de la Cultura.

La medida se debe principalmente a la estrategia de los nuevos funcionarios estatales de apoderarse de la identidad y reconvertir a este Ballet en una plataforma a modo de la cultura gubernamental.

El Ballet Mexcaltitán, la compañía interpreta danzas regionales, latinoamericanas y contemporáneas, al igual que estilos mexicanos.

El grupo de bailarines está conformado principalmente por jóvenes, sin embargo, la organización está dividida en dos secciones, el grupo principal y el grupo de niños llamado Mexcaltitán infantil, conformado por artistas menores de edad en entrenamiento para integrarse al grupo principal.

El gobierno del estado sufraga los gastos de alimentación, vestuario, viajes y hospedaje del grupo en sus giras a nivel nacional e internacional con un presupuesto no exacto.

El grupo se ha presentado tanto en el estado como en otras partes de México, que incluyen Guadalajara, Cancún y en el Palacio de Bellas Artes.

Además han realizado giras por Europa, Asia y todo el continente americano, entre los países como Republica Dominicana, Argentina, Chile, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador, Cuba, Brasil, India, Canadá, Estados Unidos, Francia, España, Bélgica, Alemania, Suiza, Inglaterra, Taiwán.

Además se ha presentado en el Festival Internacional Cervantino, han sostenido encuentros en Miami Florida, entre otros.

Recientemente tuvo una participación destacada en Sochi en el país de Rusia a donde llevaron la cultura nayarita.

Ante lo que consideran una injusticia, el coreógrafo nayarita, Luis Alberto Bravo reveló que hoy termina una etapa para la agrupación cultural y artística más importante de Nayarit, el embajador de la cultura de Nayarit para el mundo.

“Hoy el ballet es retirado de la estructura cultural de gobierno del estado. No lo sabemos pero el ballet no pertenece a gobierno nos pertenece a todos como también el gobierno nos pertenece a todos, entonces alguien está cometiendo un error bastante grave; alguien no ha valorado la historia ni mucho menos lo que el Mexcaltitán significa para Nayarit”.

Aquí no pierde gobierno (aunque es el que mucho dejará de brillar ante el mundo) perdemos todos. Alguien con tirria personal contra el maestro Sergio Eugenio García Pérez tomó una decisión desde el hígado, alguien ha manchado una historia de éxitos, Catalina Ruiz (ex directora Consejo de la Cultura) lo intentó hasta el cansancio en el sexenio pasado. Hoy lo hicieron porque tomaron a todos con la defensa baja, porque todos confiaban en el cambio y la confianza siempre es traicionera.