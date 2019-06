DEBEMOS DEVOLVER LA DIGNIDAD AL PROFESOR UNIVERSITARIO: LOMELÍ PAYÁN

El aspirante a regir los destinos del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Nayarit (SPAUAN), Humberto Lomelí Payán, aseguró que es el momento oportuno para devolver la dignidad a los catedráticos, quienes debieron ser siempre quienes dirigieran los destinos de esta casa de estudios.

Con estas palabras se dirigió a los profesores de la Unidad Académica de Odontología y de la Preparatoria # 13, al buscar la unificación de criterios y la democratización de la elección en la que busca, acompañado de otros distinguidos maestros, apuntalar nuevamente al SPAUAN como el bastión de la investigación y el ser universitario.

Destacó que si bien es cierto la Universidad se encuentra en medio de una grave crisis financiera, no es responsabilidad del profesor, sin embargo, “no debemos permanecer callados, no debemos mostrar indiferencia ante las circunstancias que nos afectan, no permitamos que este tipo de cuestiones se repitan sin dar la pelea, la crítica, en el buen sentido”, señaló.

“Proponer, dialogar, disentir es nuestra responsabilidad, la transformación de la Universidad no está en planes de trabajo, sino en los hechos, y a esos no les tenemos miedo”.

Finalmente, Lomelí Payán estableció que el trabajo académico realizado en la UAN es de excelencia, con resultados que saltan a la vista no sólo a nivel regional; en todo México, la universidad de los nayaritas se distingue y va a estar en otro nivel con liderazgo, experiencia, sangre combativa y gestoría desde la nueva dirigencia del SPAUAN.