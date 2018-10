DECISIÓN DE CANCELAR NAIM ES CONTRARIA A POSTULADOS ÉTICOS DE AMLO: COPARMEX

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, dijo que la decisión es contraria a los postulados de no mentir, no traicionar y no robar, prometidos por López Obrador.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, consideró que la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco es “directamente contraria a los tres postulados éticos que ha ofrecido cumplir el presidente electo”: no mentir, no traicionar y no robar.

“Miente quien primero nos dijo que la obra se podía concluir con recursos privados y hoy ha cambiado de parecer. Deploramos también que se haya realizado una consulta amañada. Esto es una traición a la democracia. Y desde luego, condenamos el despilfarro de recursos públicos invertidos. Esto es un robo al patrimonio de todos”, sostuvo en conferencia.

Ante ello, el presidente del organismo afirmó que aún en caso de que no pierdan los inversionistas y se honren los contratos, con la cancelación sí pierden las comunicaciones de México, el turismo y el comercio exterior. “Pierde el futuro del país”, dijo.