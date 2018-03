DESPUÉS DE 25 AÑOS, “CUEVITAS” TIENE RED DE AGUA POTABLE HASTA SUS DOMICILIOS

Redacción /

Somos un gobierno que cumple y regresa a las comunidades para apoyarlas en sus necesidades

Queremos que la zona rural se sienta integrada, porque el municipio no es solo la capital Tepic, dijo el Alcalde Castellón en gira de trabajo.

En una intensa gira de trabajo, realizada el domingo por la zona rural de Tepic, el presidente municipal Francisco Javier Castellón Fonseca entregó la Red de Agua Potable en la comunidad de Cuevitas, con una inversión de poco más de 2 millones 550 mil pesos y luego, en la zona de La Cantera, se rehabilitó el pozo Rubí II y se instaló un equipo de bombeo con una inversión de cerca de un millón 350 mil pesos, para mejorar la distribución del servicio de agua potable en toda la zona.

En Cuevitas, una pequeña comunidad del municipio tepicense, el alcalde Castellón estuvo acompañado del dirigente estatal del organismo “Antorcha Campesina”, Héctor Hugo Villegas, así como del director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) municipal, Oscar Medina López, a quienes reconoció el esfuerzo de sus dependencias por entregar mejores formas de vida a la gente de las comunidades.

Es importante señalar, dijo el presidente Castellón, la confluencia de esfuerzos como el de “Antorcha Campesina”, para conseguir que los recursos del presupuesto público se apliquen a quienes más lo necesitan, en buenas obras “y no en obras malhechas”; por eso estamos entregando hoy, por primera vez en 25 años, una red de agua potable, un tanque de almacenamiento y tomas domiciliarias para que los habitantes disfruten del vital líquido.

Castellón subrayó que muchas veces “se nos reclama que en campaña visitamos las comunidades y una vez en el cargo no regresamos”, pero, afirmó, “nosotros no olvidamos los problemas del municipio, no solo de la ciudad capital, Tepic, no olvidamos las necesidades de las personas en actividades del campo, de pesca, en su parcela”.

En ese sentido, anunció que en breve se entregará una obra más de SIAPA en Atonalisco, con una inversión de 700 mil pesos, con lo que se espera resolver un fuerte problema en el suministro del agua potable.

“Y seguiremos atendiendo a las comunidades, para que se sientan integradas y respaldadas por su gobierno municipal”, concluyó el alcalde Castellón.