DIPUTADOS ESTAN EN RECESO, PERO NO DEJAN DE TRABAJAR

Por: Eduardo Garcia Bañuelos

Hoy que se encuentran en receso los 30 Diputados de la XXXII Legislatura de Nayarit, la mayoría de ellos se están dedicando a visitar a cada uno de sus Distritos Electorales, ya sea para ver qué es lo que necesitan sus representados, en que se les puede apoyar, realizar gestiones a su favor, como también invitándoles a que alcen la voz hacía con ellos, para que sean escuchados atreves de ellos mismos los gobiernos, municipales, estatal y federal.

Pues como ya se dijo que andan en receso los legisladores y que habrán de regresar a la sede del Poder Legislativo el próximo 18 de Agosto, daremos a conocer cuáles son las tareas que están realizando algunos de los diputados de las diferentes corrientes políticas, iniciamos con la Diputada por el PRD, Margarita Moran Flores, quien hace días acudió al Estado vecino de Chihuahua, en donde fue invitada por Organizaciones que están en contra de la violencia contra la Mujer, asimismo a un evento de Equidad de Género, hoy se encuentra en las labores de la no suspensión de la veda del Camarón.

En el caso del Diputado también perredista, Eduardo Lugo López, quien no ha quitado el renglón sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que ya no siga cobrando altos costos de este servicio y en su caso también de que se aplique a la tarifa a la que debe de corresponder, de igual manera, hace un par de días Lugo López, con su dinero, hizo entrega de 500 a cada uno de estudiantes que egresaron con una calificación de 9.5 de escolaridad o de aprendizaje.

Javier Hiram Mercado Zamora, diputado por el Partido Acción Nacional, sigue realizando recorridos en su distrito, el cual corresponde a la zona de La Cantera, en donde ha apoyado a la ciudadanía de ese lugar con láminas de cartón, piedra, arena, pintura, tubos para drenaje y recursos económicos, como también con mano de obra calificada, para que sus viviendas y calles no se inunden, no se tapen sus drenajes y para que tengan al menos un techo y no poder mojarse en este temporal de lluvias.

El diputado por Nueva Alianza, Ignacio Langarica, no ha dejado de acudir a los Centros Escolares y a su Sindicato de Maestros que es La Sección 49, impartiendo cursos de capacitación a los Alumnos y asesorando a sus compañeros de enseñanza de Educación Primaria como de Secundaria, así como representando al Poder Legislativos en cada una de las Clausuras de los cientos de Centros Escolares que existen en el Estado de Nayarit.

Armando Vélez, de Partido Revolucionario Institucional (PRI), de igual manera, continua acompañando a los Indígenas en sus municipios o comunidades, asesorándolos, gestionando obras y servicios para que les lleguen hasta la Sierra, para que no tengan que venir hasta la ciudad a realizar cualquier tipo de trámites, así como también haciendo trámites y gestiones para que se les respeten sus tierras y monumentos sagrados y porque no?, hasta llegar a que también se les inculque a seguir utilizando sus Lenguas Madre.