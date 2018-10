EL GOBERNADOR ESTÁ MAL ASESORADO, DICE LA SENADORA CORA CECILIA

Le recuerda que cuando fue Secretaria General de Gobierno no se solicitó ningún crédito

Por: José Ríos

Siguen los dimes y diretes entre el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García y la Senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, debido al préstamo por 950 millones de pesos que recién autorizaron los Diputados del Congreso del Estado.

Entrevistada la Senadora del equipo político de López Obrador puntualizó que el mandatario nayarita está mal asesorado por su equipo de trabajo, luego que cuando fungió como Secretaria General de Gobierno no se gestionó ninguna línea de crédito, “yo quiero trabajar para Nayarit, y no me interesa subirme al ring a pelear”, sostuvo.

Comentó que el punto de acuerdo que solicitó en la Cámara de Senadores sobre el controvertido crédito fue debido a que no se hizo de una manera transparente; no se sabe en qué obras se van a aplicar, no se conoce quien, quienes van a integrar el Fideicomiso que supuestamente van a manejar los 950 millones de pesos.

Lo único que se pide es transparencia, que se sepa a donde va a ir a parar ese recurso público, “en esta Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador no se va a permitir la opacidad en el manejo de los dineros públicos”, dijo.

“Es conveniente que el Gobernador enfríe su cabeza, que busque ser bien asesorado. El Gobernador y yo como Senadora tenemos el mismo objetivo: servir a Nayarit”, finalizó.