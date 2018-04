EL HOSPITAL CENTRAL SIGUE IGUAL, SIN MEDICINAS, SIN APARATO DE RAYOS X

Por: José Ríos /

Médicos y enfermeras nada pueden hacer ante las mentadas de madre de los pacientes y sus familias.

Médicos, enfermeras y trabajadores administrativos del Hospital Central de Tepic ya no soportan las quejas, las inconformidades y las mentadas de madre de parte de los cientos de pacientes y familiares que todos los días acuden a recibir atención médica.

Molestos, indignados Médicos del Sector Salud del Gobierno del Estado dieron a conocer que entienden las reacciones de los pacientes y sus familias, ya que no existen medicinas ni aparatos para brindarles un servicio de calidad y calidez, tal y como lo merecen los usuarios de este instituto medico del gobierno estatal.

Sin embargo, señalaron los profesionales de la salud que entienden el enfado de la población que ahí acude, porque los gastos de las medicinas, de los materiales de curación y estudios medicos los pagan ellos, pero, “no somos culpables ni responsables que no haya ni medicinas ni aparatos médicos como lo son los Rayos X, entre otros.

El grupo de galenos que pidieron omitir su nombre para evitar actos represivos de los funcionarios del Sector Salud y hasta de la dirigencia sindical advirtieron que el servicio en ese sector no puede seguir igual, e instaron al Gobernador, Antonio Echevarría García a que vuelva su mirada al Hospital Central y apruebe los recursos necesarios para rescatar a esta noble institución que atiende a las familias de menores recursos económicos.

Es tiempo de invertir en la salud de los nayaritas pero sin mentiras, sin demagogias, tal y como ha sucedido hasta ahora.

La verdad, señalaron, nos sentimos decepcionados porque en ocasiones no hay ni material de curación y menos medicinas. Ya urge que el Gobernador cumpla lo que prometió en campaña, remataron.