EL PAN DARÁ LA BATALLA LEGAL Y EN LAS CALLES POR ESTANCIAS INFANTILES

El coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que su bancada acompañará una demanda colectiva de madres de familia.

Los diputados federales del PAN emprenderán acciones legales y una lucha en las calles para garantizar la operación de las estancias infantiles, a fin de que las madres trabajadoras puedan dejar a sus hijos en manos confiables y profesionales. Así lo advirtió el coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y precisó que, en el ámbito legal, su bancada acompañará una demanda colectiva de las madres de familia.

“La lucha la haremos en la calle, con ellas y sus hijos, con abogados y la ley en la mano para defender el derecho que tienen a recibir la protección del Estado a una educación a edad temprana, pero también al trabajo”, puntualizó.

Por separado, el legislador perredista Antonio Ortega anticipó que su grupo parlamentario solicitará formalmente convocar a una mesa de trabajo con representantes de las más de 9 mil estancias infantiles para encontrar una solución al problema. En un punto de acuerdo, el PRD propondrá asimismo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una revisión exhaustiva del programa de estancias infantiles y, de hallar irregularidades, presente las denuncias correspondientes. Romero Hicks lamentó la mezquindad política del nuevo gobierno y calificó de “delirante” el propósito de dejar sin estancias infantiles a madres, padres solos y tutores que trabajan, sobre todo porque son mexicanos cuyo ingreso per cápita no rebasa la línea de bienestar. “Esta decisión es una más de las desatinadas acciones con las que ha arrancado el gobierno del cambio, un cambio que está dejando arrepentidos a muchos que depositaron su confianza en alguien, pero que, con sus actos, demuestra falta de visión de Estado y mucha insensibilidad para gobernar”, dijo. El líder parlamentario del PAN sostuvo que la transparencia en el uso de los recursos públicos es el signo de nuestro tiempo, pero indicó que este principio, que el blanquiazul respalda sin fobias políticas ni filias partidistas, debe considerar el beneficio social y el efecto multiplicador en la dinámica de los trabajadores. Según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las estancias infantiles son fuente de mal uso de recursos públicos, pero el dato duro y cierto es que de las 9 mil 312 que existen, la Auditoría Superior de la Federación solamente encontró desviaciones en 1.8 por ciento, recordó el legislador. Por ello, insistió, “desde el frente de lo legal no descansaremos en apoyar la lucha de las mujeres trabajadoras para contar con estancias infantiles en donde puedan dejar a sus pequeños en manos confiables, mientras cumplen con su jornada laboral: daremos la batalla contra la mezquindad política, la ignorancia y la improvisación”.