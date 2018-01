EL PELÓN, TIENE MAS VIDAS QUE UN GATO.

José Ríos /

– Testigo narra de cómo se le “encasquilló” la pistola al sicario.

“Eran dos en una moto, rebasaron y se pararon enfrente de una camioneta blanca con el escudo de la Universidad; el que iba atrás en la moto se bajó y sacó una pistola grande, y disparó en puro en medio del parabrisas, y quiso seguir disparando, pero se le encasquilló la pistola”. Eso narró un automovilista que estaba a un lado del vehículo que fue baleado, ” todos nos acostamos, era aterrador lo que ahí pasaba.

El testigo sigue: ” estaba el semáforo en alto, y los carros parados antes de llegar al puente peatonal de la Universidad; fueron segundos terribles. Ya no disparó porque no pudo, y el otro de la moto le gritaba: dispara, dispara, pero ya no pudo, y se fueron, y el chofer de la camioneta blanca los persiguió.

El testigo nunca supo que el frustrado atentado fue en contra de Luis Manuel Hernandez Escobedo “el Pelón”, el líder de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, el que tiene desde hace décadas el control de la Máxima Casa de Estudios.