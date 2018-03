EL PRI DEJA SOLO A ROBERTO SANDOVAL

Por: José Ríos /

De un momento a otro la dirigencia nacional lo expulsará de las las filas Tricolores por exageradamente ratero.

En las cúpulas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI dan como un hecho que de un momento a otro será oficial la expulsión de los ex Gobernadores de Chihuahua, César Duarte y de Nayarit, Roberto Sandoval por los presuntos delitos de rateros y asociación delictuosa, entre otros.

En Nayarit el líder Tricolor, Enrique Diaz en conferencia de prensa dio a conocer de manera tajante que su partido exige que si existen pruebas de actos de corrupción del ex Gobernador, Roberto Sandoval que se aplique la Ley, para que se termine con la corrupción y la impunidad.

Todo indica que el PRI Nacional y local dejaron en la orfandad política al ex mandatario, quien está acusado de varios delitos, entre otros por enriquecimiento “inexplicable”, por lo que hace apenas un par de días le fueron aseguradas propiedades valuadas en cientos de millones de pesos.