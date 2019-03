El VERDADERO FRAUDE DE INFONAVIT EN NAYARIT

Recientemente salió a la luz los casos de Mónica Arellano y Jessica Sandoval, ambas originarias de Guadalajara, Jalisco, quienes fueron víctimas en hechos distintos de los delitos de Usurpación de Identidad y Fraude, ya que tramitaron a su nombre, créditos de Infonavit; en el caso de Mónica, se enteró hace un mes de su fraude, ya que usaron sus datos personales para un crédito conyugal, donde adquirieron una vivienda con un valor de 3.5 millones de pesos, aun cuando nunca ha estado casada; en el caso de Jessica, el pasado diciembre le notificaron la apertura de un crédito de 1.5 millones de pesos, por lo que de su nómina les descuentan más de la mitad de su sueldo.

Lo que llama la atención es que ambos Fraudes se escrituraron en la misma notaria, donde el titular es el Licenciado JESUS TORIS LORA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 18 de esta primera demarcación notarial; con domicilio ubicado en el número 184 de la calle José María Morelos, en el centro de esta ciudad Tepic Nayarit,

Pero lo que más nos brinca es que estos fraudes y demás delitos que resultan de estas conductas ilegales por dicho Notario JESUS TORIS LORA, es que actualmente es el PRESIDENTE DEL COLEGIO DE NOTARIOS EN EL ESTADO DE NAYARIT; para lo cual su designación es de conocimiento público y más por el gremio Notarial, que fue avalado y designado por el grupo de los NOTARIOS DEL PODER, que mueven los hilos en el Gobierno actual, siendo éstos, el Notario número 1, DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA y su marioneta el Notario número 32, PETRONILO DIAZ PONCE MEDRANO, actualmente FISCAL GENERAL EN EL ESTADO; y si dudan sobre su imposición, pregunten al grupo de los Notarios de los Béjar Fonseca.

¿Luego entonces, por qué no investigan estos delitos? ¿Porqué no le dan la importancia delictiva, política y social? ¿Dónde están los chayoteros de la prensa del gobierno que no publican nada? ¿Dónde está la mal llamada Comisión de la Verdad? ¿Qué ha hecho Rodrigo González Barrios? ¿Qué ha hecho Polo Domínguez al respecto? ¿Qué no son fraudes también?

Todo esto apunta a que el Notario JESUS TORIS LORA es cómplice junto con los funcionarios del Infonavit, obviamente protegido por los personajes de la mafia del poder actual, DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA, PETRONILO DIAZ PONCE MEDRANO, RODRIGO BENÍTEZ, GONZÁLEZ BARRIOS, POLO DOMÍNGUEZ E ISMAEL GONZÁLEZ.

TORIS LORA lleva el mismo manejo que tenía y le daban los actores políticos DEL PASADO GOBIERNO al NOTARIO PUBLICO NÚMERO 6, ARTURO LUNA LOPEZ, mejor conocido como el ROBA VIEJITAS, NOTARIO que fue protegido y manejado por el anterior FISCAL, EDGAR VEYTIA, que por cierto es el Notario más perseguido en estos momentos en el Estado, no hay que perder de vista este dato ya que el aun notario público LUNA LOPEZ, NUNCA ha sido ni será santo de devoción de DANIEL SAUCEDO BERECOCHEA y del FISCAL GENERAL PETRONILO DIAZ PONCE.

¡Ojo mucho ojo! estos son los casos reales y no las cortinas de humo con el supuesto mega fraude de Infonavit, donde el único afectado es el empresario Saulo Javier Pardo, víctima de una persecución política, cortina de humo solo para ocultar los verdaderos fraudes y negocios que están haciendo estos personajes con la protección del Gobierno, los cuales “solo acarrean agua para su propio molino” haciendo negocios que según ellos los mantienen ocultos, pero que todos nos damos cuenta y para los que no, les estaremos informado y dando seguimiento a estos actos de corrupción.

…No perdonamos y no olvidamos…