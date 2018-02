EN ALFABETIZACIÓN, SE LEVANTARÁ BANDERA BLANCA EN NAYARIT

Redacción /

En 2018, el Programa ‘Aprender es poder’ permitirá sacar del rezago educativo y el analfabetismo a más de 42 mil nayaritas

Solo con educación se podrán construir mayores oportunidades y mejorar las condiciones de los nayaritas: AEG

El Gobernador Antonio Echevarría García puso en marcha el Programa Emergente de Alfabetización ‘Aprender es poder’, con el que se busca —este mismo año— levantar bandera blanca en alfabetización en el estado de Nayarit.

Acompañado del director de Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Gerardo Molina Álvarez, el mandatario estatal puntualizó: “la meta no es solo reducir el índice de analfabetismo a un mínimo de 4 por ciento, es decir, no solo buscamos enseñar a leer y a escribir a quien no sabe, buscamos cambiar y mejorar la calidad de vida de las familias, hacer la diferencia para alcanzar el éxito; debemos ir siempre con esa convicción”, llamó.

Destacó la importancia de construir —desde lo más básico— un estado con amplio desarrollo y, con ello, darles a los más de 42 mil nayaritas en condición de analfabetismo o rezago educativo la oportunidad de terminar su educación primaria o secundaria y responder a los problemas de analfabetismo en todos los municipios de Nayarit.

Luego de reconocer el apoyo del INEA y el trabajo del personal de dicha institución que participará activamente en la consolidación de este esfuerzo educativo, Echevarría García convocó a los alcaldes de los 20 municipios, funcionarios, universidades, medios de comunicación, empresarios y sociedad en general a sumarse y respaldar este programa estatal.

“Hoy inicia el renovado esfuerzo por llevar alfabetización a todos los rincones de Nayarit, una tarea en la que pido que todos nos unamos y sea símbolo de la más grande voluntad hacia la educación”, dijo.

En el acto —realizado en el marco de la celebración del Día de la Lengua Materna— se presentó el Diccionario Básico Huichol-Español, y se informó que la enseñanza se brindará a las distintas comunidades indígenas primeramente en su lengua materna y posteriormente en español.

Asimismo, Echevarría García dio el banderazo de arranque de una plaza móvil, la cual llegará a los lugares más alejados, acercando la educación y las nuevas tecnologías a todos los nayaritas.